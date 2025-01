Moradores fecham rua do bairro Tangará em protesto contra falta de água: “Absurdo”

Moradores da Rua Maria da Conceição, no bairro Tangará, em Rio Branco fecharam a via com entulhos e móveis velhos na manhã desta sexta-feira (17).

O objetivo dos moradores é chamar a atenção do poder público para a falta de água em todo o bairro.

Indignados, os moradores fizeram cartazes e gritavam palavras de ordem pedindo água e dizendo: “Basta saerb, queremos água”.

“Nós já pagamos a ficha de janeiro que já chegou, mas também somos obrigados a pagar carro pipa, se quiser ter água. Isso é um absurdo! Chega de dar desculpa da Eta 1 ou qualquer outra desculpa, isso já é falta de respeito”, disse uma moradora revoltada.

A maioria dos manifestantes são idosos, que tem sofrido com a falta de água.

A assessoria de comunicação da Prefeitura disse ao ContilNet que uma equipe já foi enviada ao local para conversar com os moradores e que o problema da falta de água pode ter sido ocasionado pela quebra de canos onde está sendo construído o viaduto da AABB.