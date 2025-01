Mulher é presa após ataque com seringa contendo líquido vermelho

Uma mulher foi presa após atacar uma senhora com uma seringa contendo líquido vermelho, no bairro do Méier, no Rio de Janeiro, no sábado, 25. Segundo a Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro, o caso está sendo tratado como uma possível tentativa de contaminação pelo vírus HIV.

A suspeita foi encontrada por agentes da Operação Segurança Presente. Ela teria furado a perna da vítima com a seringa. Taxistas que presenciaram o ocorrido orientaram a senhora a buscar imediatamente atendimento médico no Hospital Municipal Salgado Filho.

A mulher foi encontrada após testemunhas disseram que ela vestia macacão vermelho. Depois, a própria vítima a reconheceu. Ela foi detida e conduzida para a 26ª Delegacia de Polícia. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a suspeita foi presa em flagrante pelo “crime de perigo de contágio de moléstia grave e porte de droga para consumo próprio”.

No hospital, a vítima foi medicada com o coquetel anti-HIV e submetida a exames de sangue para avaliação.