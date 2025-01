Mulher esfaqueia marido em Campo Grande; vítima estaria dormindo

Mulher de cerca de 30 anos foi presa, na manhã deste domingo (12), suspeita de esfaquear o companheiro, de aproximadamente 40 anos, enquanto ele dormia. O crime aconteceu na Rua do Café Suave, bairro Residencial Sírio Libanês II, em Campo Grande.

Segundo vizinhos, o casal brigava constantemente e, nesta madrugada, não foi diferente. Por volta das 8h, um vizinho chegou ao local para abrir um salão e viu a mulher pulando o portão. Ela gritava que o marido estava tentando matá-la.

No entanto, o homem que estava com sangramentos. Consciente, ele relatou que a mulher tentou matá-lo com uma facada na cabeça enquanto ele dormia.

A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão da suspeita.

O homem foi socorrido pelo proprietário do imóvel e atendido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado à Santa Casa em estado consciente e orientado.