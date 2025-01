Nicolau Júnior vai ao DNIT em busca de melhores condições para a Balsa que está operando na BR364

O primeiro secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior se reuniu com o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), Ricardo Araújo, na manhã desta segunda-feira, 27, na sede da instituição.

Preocupado com situações de demora e falta de organização e infraestrutura, relatadas por passageiros que transitam pela BR364, no trecho sobre o Rio Caeté, que atualmente está operando com Balsa, o deputado solicitou o encontro para junto do órgão buscar soluções que possam amenizar o transtorno e as dificuldades enfrentadas pela população.

“A população depende da BR 364 para diversas situações: de saúde, de trabalho, de estudos, para escoar a produção, enfim, esta via é fundamental para os acreanos. Além dos relatos que recebi, pude ver de perto algumas dessas dificuldades, de passagem pela BR. A minha intenção é unir forças com o DNIT para amenizar esses problemas e ajudar no que mais for preciso”, disse.

Ricardo Araújo explicou que após avaliação técnica do DNIT, foi necessário interditar a ponte sobre o Rio Caeté, pois ela apresentou falhas geológicas há cerca de 50 metros de profundidade, o que colocava em risco a vida dos transeuntes. “Depois de muitos estudos e visitas técnicas realizadas, a nossa ideia é levantar as cabeceiras e construir uma torre, prolongando a ponte. Assim entendemos que o problema será resolvido”.

Durante a reunião, o deputado questionou a possibilidade de liberar a ponte, pelo menos para a passagem de veículos de pequeno porte. Solicitação que foi atendida pelo órgão. “A partir de quarta-feira, dia 29, a ponte será liberada para carros pequenos. Os veículos maiores como caminhões, carretas e ônibus passarão por baixo, mas nós já estaremos contando com uma equipe de agentes de trânsito do DNIT para organizar o fluxo”, destacou Ricardo.

Nicolau também pediu que banheiros fossem instalados e recebeu a garantia do superintende de que banheiros químicos já estarão lá a partir de quarta, além disso, Araújo informou que terá internet dos dois lados da balsa.

“Esse encontro é também uma oportunidade para eu me colocar à disposição do DNIT e ajudar no que estiver ao nosso alcance, com vistas a diminuir os transtornos, uma vez que a obra de manutenção da ponte deve levar cerca de um ano para finalizar”, reforçou o deputado.