Nova Mesa Diretora da Aleac tomará posse em sessão solene no próximo sábado

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizará, no próximo sábado (1), a posse dos integrantes da nova Mesa Diretora, durante a primeira sessão solene da 3ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura. A cerimônia marca uma mudança, já que, pela primeira vez, a posse será realizada no dia 1º de fevereiro, em conformidade com o art. 48, §5º, da Constituição Estadual. Até então, a posse era automática, ocorrendo logo após a eleição.

A nova composição da Mesa Diretora será liderada pelo deputado Nicolau Júnior (PP), que assume como presidente, tendo como vice o deputado Pedro Longo (PDT). A primeira secretaria será ocupada pelo deputado Luiz Gonzaga (PSDB), enquanto a segunda secretaria ficará sob responsabilidade do deputado Chico Viga (PDT).

A segunda vice-presidência fica a cargo da deputada Maria Antônia (PP); 3ª secretária, Antônia Sales (MDB); 3ª vice-presidente, Eduardo Ribeiro (PSD); 4º secretário, Gene Diniz (Republicanos) e 5º secretário, André Vale (Podemos).

A solenidade, além de reforçar o compromisso com a Constituição Estadual, simboliza um novo marco na gestão administrativa e legislativa da Casa, com foco em fortalecimento do diálogo e maior transparência nas ações parlamentares.

Além dos membros eleitos para a Mesa Diretora e demais deputados, também participarão da solenidade representantes do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas do Estado, secretários de Estado, deputados federais, vereadores, prefeitos e o governador Gladson Cameli (PP).