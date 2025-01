Passageira agride motorista de aplicativo após se recusar a entrar em garagem de prédio

Um motorista por aplicativo viveu momentos de tensão em Salvador após ser agredido por uma passageira no bairro do Horto Florestal. Luan Felipe foi atacado depois de se recusar a entrar na garagem do edifício onde a mulher mora. A confusão, registrada no dia 26 de dezembro, foi filmada pelo motorista e repercutiu nas redes sociais.

De acordo com Luan em entrevista para a TV Aratu, a passageira, supostamente uma médica obstetra, insistiu para que ele estacionasse dentro da garagem, alegando medo de assalto por estar usando joias. “Eu nunca ouvi ninguém dizer uma coisa dessas para mim. Nem Uber, nem táxi”, gritou ela, visivelmente alterada, no vídeo.

A situação escalou quando, após a negativa do motorista, a mulher tentou mexer no volante do carro e desferiu vários tapas em Luan, que estava no banco da frente. “Ela ficou agressiva, gesticulando muito, e eu decidi filmar. Foi quando ela me bateu no rosto e continuou me agredindo”, relatou o motorista.

Apesar de ter afirmado que estava com medo de ficar na rua, as imagens mostram o trabalhador explicando que havia segurança na portaria do prédio e que ele já havia aceitado outra corrida. Ainda assim, a passageira insistiu: “Vai entrar, vai entrar, imbecil!”.

Após o episódio, Luan conseguiu realizar apenas mais duas corridas antes de encerrar o expediente, abalado emocionalmente. O caso foi registrado na 6ª Delegacia Territorial, no bairro de Brotas, e o motorista também reportou o incidente à Uber. A empresa informou que a passageira será banida da plataforma.

O advogado de Luan, Josenor Costa, confirmou que a agressora enfrentará processos nas esferas cível e criminal. “Ela será responsabilizada pelas agressões físicas e pelos danos morais causados ao meu cliente”, afirmou.