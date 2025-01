Pé-de-Meia Licenciatura: inscrições abertas para mais de mil vagas no Acre; veja como participar

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 1.145 participantes acreanos do Enem 2024 podem concorrer ao Pé-De-Meia Licenciaturas, programa que oferece 12 mil bolsas de apoio aos estudantes de cursos da área de licenciatura ao longo da graduação.

Entre os dias 17 e 21 de janeiro os participantes que conquistaram a pontuação de 650 pontos ou mais podem concorrer a 12 mil bolsas ofertadas pelo Ministério da Educação (Mec) em todo o país através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), na página do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para o Acre serão concedidas 2.210 vagas, 990 são para 20 cursos de licenciatura da Universidade Federal do acre (Ufac).

INCENTIVO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO PAÍS

O Pé-de-Meia Licenciatura, iniciado através do programa Mais Professores Para o Brasil, lançado em 14 de janeiro de 2025, tem o objetivo de oferecer incentivo financeiro-educacional aos graduandos de cursos presenciais da área de licenciatura com foco especial as instituições públicas, é o que diz o ministro da educação Camilo Santana. “Nós queremos apoiar o estudante que tem perfil e que queira ser professor para que possa ingressar nas licenciaturas das nossas universidades. Nós vamos ofertar as bolsas que já vão valer agora para o Sisu. O que for remanescente vai para o Prouni [Programa Universidade para Todos] e o que sobrar vai para o Fies [Fundo de Financiamento Estudantil]”, esclareceu.

Os bolsistas irão receber R$ 1.050 ao longo da graduação, R$ 700 desse valor poderá ser sacado a cada mês e R$ 350 será depositado e guardado como poupança, podendo ser retirado após o profissional entrar na rede pública de ensino ou até 5 anos após a conclusão da graduação. O pagamento será realizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

O programa contemplará Sisu, Prouni e Fies nessa ordem de prioridade no preenchimento de vagas. Os estudantes que receberem o incentivo devem ler o regulamento para garantir a bolsa pois há normas que devem ser avaliadas, no caso de instituições privadas o curso escolhido pelo participante deve ter nota 4 ou superior no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), além disso, o estudante deve alcançar resultados consideráveis ao longo do período de estudo.

O governo federal ainda prevê o lançamento de mais inciativas dentro do “Mais Professores para o Brasil” como por exemplo: Bolsa Mais Professores para o Brasil, Portal de Formação e Prova Nacional Docente.