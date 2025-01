Play Store: 5 novos jogos grátis para Android em alta na semana

Os smartphones tornaram-se uma das melhores plataformas para jogar games gratuitos por diversas razões — e uma das principais, certamente, é a acessibilidade. Quase todo mundo hoje em dia possui um celular em mãos, e com ele, a possibilidade de acessar uma vasta biblioteca de títulos gratuitos na palma da mão, em qualquer lugar e a qualquer momento.

Lojas de aplicativos como a Play Store oferecem milhares de opções de jogos gratuitos, desde títulos simples e casuais até aquelas experiências mais completas. E quem tem um celular Android em mãos pode aproveitar boas aventuras por lá!

Como de costume, o Voxel está aqui mais uma vez para fazer uma curadoria com os cinco melhores jogos grátis disponíveis na Play Store para você se divertir sem precisar gastar nada por isso. Quer conhecê-los? Então confira os nomes logo abaixo!

Horror Spranky Beats

Horror Spranky Beats é um jogo de terror baseado em ritmo que combina narrativa de suspense com gameplay rítmico baseado em música. Aqui, os jogadores enfrentam cenários “aterrorizantes” onde a sobrevivência depende da sua capacidade de seguir padrões de ritmo e resolver quebra-cabeças.

Hora Cuidados Pele ASMR

Curte experiências no melhor estilo ASMR? Então saiba que Hora Cuidados Pele ASMR é um dos jogos gratuitos mais baixados da Play Store nesta semana. O game traz uma sequência de mini-jogos relaxantes baseados em cuidados pessoais que proporcionam “um refúgio tranquilo para a sua mente”.

Real Motocycle Driving Game 3D

Real Motocycle Driving Game 3D também é um dos jogos gratuitos em alta na Play Store esta semana. O game é um simulador de corrida de motos que oferece diversos tipos de experiência sobre duas rodas, incluindo um leque com mais de 30 opções de motocicletas para escolher, um modo carreira com mais de 100 missões e muito mais!

Craft Fun Sword Vip

Craft Fun Sword Vip é uma verdadeira “mistureba” com diversos estilos de gameplay distintos — e certamente é uma ótima opção se você aprecia uma experiência no melhor estilo Minecraft Dungeons. O game combina um estilo de arte pixelado e carismático com recursos de criação, construção e exploração. Vale a pena dar uma conferida!

Round 6: O Céu é o Limite

A segunda temporada de Round 6 já está disponível na Netflix — e, certamente, a série sul-coreana voltou a ficar em evidência mais uma vez. Round 6: O Céu é o Limite está disponível para jogar de graça na Play Store e traz todos os mini-games sanguinários da franquia direto para a tela do seu celular. Este também é um dos que vale a pena dar uma conferida!

Curtiu a lista com os cinco jogos gratuitos do momento na Play Store? Comente nas redes sociais do Voxel qual deles você pretende jogar primeiro!