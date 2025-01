Preço da castanha dispara em Sena Madureira, gera emprego e aquece a economia local

A safra de castanha-do-brasil 2024-2025 ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (28) com o aumento expressivo no preço da lata do produto, que passou a ser comercializada por R$ 115,00 no porto de Sena Madureira. O valor representa um crescimento superior a 60% em relação ao início da colheita, impulsionado pela forte concorrência entre compradores.

A disputa acirrada pela castanha tem movimentado a economia local, com milhares de latas chegando ao porto da cidade. O produto vem dos mais diversos castanhais espalhados pelos antigos seringais da região, garantindo oportunidades de emprego e uma renda extra para os produtores.

Tassiano Macedo, um dos principais compradores da safra, afirmou que oferece transporte, dependendo do acesso, e realiza o pagamento no ato da entrega. “A procura está grande, e estamos garantindo o preço adequado para atender à demanda”, disse.

A expectativa entre os trabalhadores e comerciantes do setor é de que o preço da lata continue se mantendo, tornando a safra ainda mais lucrativa. Carretas carregadas de castanha já estão sendo estocadas na Casa da Castanha, enquanto o produto beneficiado pela mão de obra local segue para outros estados e até para exportação.

Além de fortalecer a economia de Sena Madureira, a valorização da castanha pode atrair novos investimentos para a infraestrutura logística da região, facilitando o transporte e garantindo um crescimento sustentável para os trabalhadores que dependem dessa atividade.