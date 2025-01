Quatro pessoas no Acre acertam quadra no último sorteio da Mega-Sena

Quatro sortudos no Acre acertaram a quadra no último sorteio da Mega-Sena, que ocorreu no sábado (11). As apostas vencedoras vieram dos municípios de Acrelândia, Cruzeiro do Sul e Rio Branco, e todos garantiram quase R$ 900.

Como ninguém marcou as seis dezenas, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 34 milhões para a próxima rodada, que deve ocorrer na terça-feira (14).

Confira os números sorteados: 26 – 49 – 54 – 19 – 17 – 11.

Como funciona o sorteio da Mega-Sena?

A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do Brasil, conhecida por oferecer prêmios que podem mudar a vida de seus ganhadores. Os sorteios ocorrem três vezes por semana – terças, quintas e sábados – e atraem milhares de apostadores de todo o país. O objetivo do jogo é acertar os seis números sorteados dentre os 60 presentes no volante.

A cada concurso da Mega-Sena, caso ninguém consiga acertar todas as seis dezenas, o valor do prêmio acumula para o sorteio seguinte, aumentando ainda mais o valor potencial da recompensa máxima. Isso torna a Mega-Sena particularmente atraente, especialmente quando os prêmios acumulam para valores exorbitantes.

Para participar, o apostador precisa escolher de 6 a 20 números no volante de apostas. A aposta mínima, que inclui seis números, custa atualmente R$ 5,00. No entanto, é possível aumentar as chances de ganhar pagando mais para escolher mais números. Quanto mais números escolhidos, maior a probabilidade de ganhar e mais caro o bilhete.