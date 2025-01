Rio Branco fecha com goleiro e lateral e encerra ciclo de contratações antes da estreia

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, confirmou nesta quinta, 2, as contratações do goleiro Vitor e do lateral Espanhol para a disputa do Campeonato Estadual. Os dois atletas serão integrados ao elenco nesta sexta, 3, no José de Melo.

“As chegadas do Vitor e do Espanhol encerram as contratações antes do Estadual. Estamos com orçamento estourado e agora é trabalhar para termos um elenco competitivo”, afirmou Valdemar Neto.

Estreia definida

O Rio Branco estreia no Estadual no dia 25 deste mês contra o São Francisco. O técnico Daniel Pereira terá o elenco completo somente após a chegada dos atletas da equipe Sub-20.

“Nossa participação na Copinha começa no sábado e será preciso esperar para poder fechar o grupo”, explicou o presidente.