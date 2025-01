“Superficial”, desabafa Fernanda Paes Leme após fim do casamento

Nesta quarta-feira (29/1), Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para anunciar o fim do casamento com Victor Sampaio, com quem a atriz estava se relacionando desde 2021. Os dois são pais de Pilar, de 9 meses. “Não queria ser superficial”, disse.

“Vou tentar não me alongar, mas também não queria ser superficial, então vou direto ao ponto: Eu e o Victor não somos mais um casal. Nossa relação agora é de amigos e pais da Pilar. E essa última, principalmente, é definitiva”, informou.

Fernanda continuou: “Aprendi desde cedo a ter consciência do que eu quero pra mim, mas quando a Pilar nasceu, eu percebi que só o que é bom pra mim não basta, eu preciso do MELHOR pra minha filha.”

Decisão pensada

A apresentadora ainda fez questão de destacar que a decisão de se separar foi muito bem pensada. “Só pra não criar nenhum tipo de especulação… Não houve nenhum agente externo que motivou essa separação, foi algo vindo de nós, da nossa convivência, das nossas necessidades individuais e da nossa relação. Tá tudo bem”, ressaltou.

Paes Leme explicou que a convivência a dois já não estava satisfatória: “Todo o tempo em que estivemos juntos, deu certo. Deu muito certo. Porque dele veio nossa filha, nosso laço, e é por ela que a gente decidiu ser feliz, longe de uma rotina juntos que tava se tornando incompatível com nossas necessidades.”

Desejos de felicidade

Por fim, Fernanda Paes Leme lembrou que tem estima por Victor Sampaio, apesar do término. “Nisso tudo eu sou muito grata ao Victor, meu parceiro no maior projeto da minha vida – que foi a maternidade -, meu amigo de tantos anos, pai da minha filha, meu sócio. Desejo que você seja feliz, desejo ser feliz e que nossa felicidade reflita em nosso bem mais precioso que é a nossa Pipa”, encerrou.

Leia o desabafo de Fernanda Paes Leme na íntegra: