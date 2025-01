Taxista é flagrado transportando um quilo e meio de pasta base de cocaína dentro de mochila na BR-364

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de 1.550 kg de substância característica de pasta base de cocaína na manhã desta sexta-feira (18). A abordagem ocorreu durante um bloqueio na rodovia que liga Rio Branco a Sena Madureira, montado com o objetivo de coibir o transporte de drogas na região.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar, o veículo abordado, um táxi, chamou a atenção dos agentes durante a fiscalização de rotina. Durante a abordagem, o condutor, que não teve o nome divulgado, relatou que transportava uma bolsa para ser entregue em um local específico. Ao inspecionar a bagagem, os policiais encontraram 74 pacotes contendo a substância ilícita.

A carga totalizou 1,550 kg de pasta base de cocaína, confirmando o sucesso da operação. A ocorrência foi registrada e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Sena Madureira, onde o caso será investigado.

“Essa apreensão reforça a importância do trabalho preventivo realizado pelas forças de segurança em rodovias estratégicas, frequentemente utilizadas por traficantes para o transporte de entorpecentes. A Polícia Militar destacou que operações como essa continuarão sendo intensificadas para combater o tráfico de drogas na região e garantir a segurança da população”.

A identidade do condutor e os possíveis envolvidos no esquema de tráfico não foram divulgados até o momento. As autoridades seguem investigando o caso para identificar os responsáveis pela remessa da droga e seu destino final.