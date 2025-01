Tiroteio pode acabar com o ‘Point da Guascor’, onde tudo pode acontecer, inclusive nada

Ah, o ‘Point da Guascor’ em Sena Madureira, aquele lugar onde a diversão era a ordem do dia e as únicas balas que se ouviam eram as de energia dos jovens dançando! Mas, na madrugada deste neste último domingo (19), a festa virou uma cena de filme de terror, com um tiroteio que deixou dois jovens feridos. Uma reviravolta e tanto para um local que era sinônimo de alegria e descontração!

A partir da meia-noite, a Guascor costumava ser o coração pulsante da cidade, com carros tocando música alta, gente se jogando na dança e casais trocando carinhos. Mas agora, o que era pura festa ficou marcado por um episódio que ninguém esperava. Afinal, quem diria que, em meio a tanto amor e alegria, a violência armada daria as caras?

Enquanto a galera se divertia, a última coisa que se esperava era que a noite tomasse um rumo tão sombrio. E vamos combinar: a única coisa que deveria estar ‘bombando’ por lá era a música, não um tiroteio.

O ‘Point da Guascor’, que atraía desde empresários, políticos a digitais influencers, agora precisa lidar com o peso de uma realidade que não é nada divertida. O ambiente, que era um refúgio de liberdade e expressão, ganhou uma nova camada de seriedade e preocupação.

Esperamos que, em breve, o Guascor possa voltar a ser o que sempre foi: um lugar de alegria, dança e, claro, sem balas voando. Não se sabe, ainda, se a direção da empresa, depois do tiroteio que conteceu nesta madrugada, irá continuar permitindo essa balada tão divertida.

As pessoas da minha idade (59), não irão sentir tanta falta, afinal, com o tempo descobrimos outras formas de diversão. Mas os jovens que todos os finais de semana estão por lá, certamente irão ter que encontrar outro point tão liberal como a Guascor para vararem as madrugadas em uma balada onde tudo podia acontecer, inclusive nada.