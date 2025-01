Visitante mostra os brinquedos do maior parque inflável do Brasil, que está em Rio Branco

O Big Dreams Park, maior parque inflável do Brasil, chegou a Rio Branco e já está encantando moradores de todas as idades. Em um vídeo cheio de energia, uma jovem visitante decidiu mostrar de perto como funcionam as principais atrações do parque, localizado no estacionamento da Faculdade Uninorte.

Logo no primeiro dia, ela registrou os detalhes de vários brinquedos gigantes. “O primeiro que fui foi o azul com verde, super diferente. É divertido e dá pra aproveitar muito!”, contou enquanto testava o escorregador com piscina, que é uma das atrações mais procuradas.

Além disso, ela destacou a chuva de espuma e os túneis infláveis, que garantem momentos de alegria tanto para crianças quanto para adultos. “É impossível sair daqui sem se molhar e se divertir muito. Minha irmã Helena também adorou!”, disse.

O parque está aberto diariamente a partir das 16h e promete ser o destino perfeito para quem busca diversão em grupo. Para garantir os ingressos, basta acessar o link na bio do Instagram oficial do Big Dreams Park (@bigdreamspark).