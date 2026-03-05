05/03/2026
ContilPop
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”
Após volta de Breno e Juliano, Marciele tem crise de ansiedade no ‘BBB 26’
Bruna Marquezine mostra mudança radical na aparência; veja fotos do novo visual
Horóscopo 2026: confira a previsão esta quinta-feira para seu signo
Hospital divulga novo boletim médico de Marquito; leia a nota na íntegra
BBB 26: Breno e Juliano Floss planejam enganar brothers ao voltar à casa
Princesa Beatrice é citada como testemunha em e-mails sobre o caso Epstein

Com suspeita de infarto, ex-vereador José Badeco é transferido para o Pronto Socorro de Rio Branco

José Badeco é bastante conhecido em Sena Madureira, principalmente por sua atuação na política local

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O ex-vereador foi transferido para o Pronto Socorro de Rio Branco
O ex-vereador foi transferido para o Pronto Socorro de Rio Branco/Foto: Reprodução

O ex-vereador de Sena Madureira, José Badeco, foi transferido na tarde desta quinta-feira (5) para o Pronto Socorro de Rio Branco após apresentar sintomas que levantaram suspeita de infarto.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com informações repassadas por pessoas próximas, Badeco estava em uma oficina no município quando começou a se sentir mal. Diante da situação, ele foi levado inicialmente ao Hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Após a realização das primeiras avaliações, o médico plantonista decidiu pela transferência imediata do ex-parlamentar para o Pronto Socorro da capital acreana, onde ele deverá passar por exames mais detalhados e acompanhamento especializado.

LEIA TAMBÉM: Ex-vereador José Badeco passa mal e é levado às pressas ao hospital em Sena Madureira

José Badeco é bastante conhecido em Sena Madureira, principalmente por sua atuação na política local. Morador do bairro Vitória há vários anos, ele mantém forte ligação com a comunidade e possui grande círculo de amizades no município.

A notícia sobre o estado de saúde do ex-vereador gerou preocupação entre moradores e amigos, que acompanham a situação e torcem por sua recuperação. Até o momento, não foram divulgadas novas informações oficiais sobre o quadro clínico dele.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.