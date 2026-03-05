Com suspeita de infarto, ex-vereador José Badeco é transferido para o Pronto Socorro de Rio Branco

O ex-vereador de Sena Madureira, José Badeco, foi transferido na tarde desta quinta-feira (5) para o Pronto Socorro de Rio Branco após apresentar sintomas que levantaram suspeita de infarto.

De acordo com informações repassadas por pessoas próximas, Badeco estava em uma oficina no município quando começou a se sentir mal. Diante da situação, ele foi levado inicialmente ao Hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Após a realização das primeiras avaliações, o médico plantonista decidiu pela transferência imediata do ex-parlamentar para o Pronto Socorro da capital acreana, onde ele deverá passar por exames mais detalhados e acompanhamento especializado.

José Badeco é bastante conhecido em Sena Madureira, principalmente por sua atuação na política local. Morador do bairro Vitória há vários anos, ele mantém forte ligação com a comunidade e possui grande círculo de amizades no município.

A notícia sobre o estado de saúde do ex-vereador gerou preocupação entre moradores e amigos, que acompanham a situação e torcem por sua recuperação. Até o momento, não foram divulgadas novas informações oficiais sobre o quadro clínico dele.