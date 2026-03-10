Muita água! Inmet emite aviso de chuvas intensas e ventos de até 100 km/h para todo o Acre

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para todo o estado. O aviso iniciou nesta terça-feira (10), às 9h30, e finaliza às 23h50 desta quarta-feira (11).

A previsão indica chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos de 60 a 100 km/h. O aviso alerta para risco de corte de energia elétrica, queda de galho de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Orientações

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Também é recomendado, sempre que possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. No caso do aviso de perigo potencial, a orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, o 193.