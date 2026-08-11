Prefeitura amplia distribuição de água potável em comunidades rurais

Promovido pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Defesa Civil Municipal, cerca de 300 famílias da Vila Manoel Marques, na região da Transacreana, estão recebendo água potável por caminhões-pipa diante do avanço da estiagem em Rio Branco. A comunidade está entre as áreas rurais mais afetadas pela redução de água em poços, açudes e outras fontes de abastecimento.
A distribuição ocorre às terças e quintas-feiras e alcança comunidades entre os quilômetros 2 e 58 da Transacreana. Segundo a Defesa Civil Municipal, de seis a oito caminhões são utilizados em diferentes rotas para atender os moradores da região.
Na Vila Manoel Marques, praticamente todos os ramais necessitam do serviço. A situação se agrava durante o período seco, quando açudes chegam a secar e alguns poços não oferecem água adequada para consumo. Moradores e associações comunitárias ajudam a identificar as famílias que mais precisam do atendimento.
“Nesse momento, nós estamos abastecendo as comunidades da Vila Manuel Marques, mas temos vários outros caminhões, aproximadamente seis a oito, cada um com sua rota e seu destino, fazendo o abastecimento de água nessas comunidades”, disse o tenente-coronel José Glácio, da Defesa Civil Municipal.
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A ampliação do abastecimento ocorre em meio à situação de emergência decretada nesta terça-feira (11) pela Prefeitura de Rio Branco por causa da estiagem. A medida terá duração de 180 dias e poderá ser prorrogada caso o cenário permaneça crítico.
Com o decreto, a expectativa é ampliar as frentes de atendimento e acelerar medidas para levar água às localidades mais atingidas. A queda dos níveis de rios, igarapés e outras fontes tem dificultado o abastecimento e aumentado a procura pelos caminhões-pipa.