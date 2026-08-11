Elevado Beth Bocalom registra congestionamento nesta terça-feira

Motoristas enfrentam trânsito lento desde as primeiras horas

Congestionamento chama a atenção de quem precisa utilizar a região para se deslocar pela capital. — Foto: Reprodução

Motoristas que passam pela Estrada Dias Martins, em Rio Branco, enfrentam trânsito intenso e longas filas desde as primeiras horas desta terça-feira (11). A situação também inclusive o Elevado Beth Bocalom, onde o fluxo de veículos apresenta lentidão.

O congestionamento chama a atenção de quem precisa utilizar a região para se deslocar pela capital. Em alguns pontos, os veículos avançam lentamente, aumentando o tempo de percurso e exigindo paciência dos condutores.

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Até o momento, não há informações sobre uma ocorrência específica que tenha provocado a lentidão. A situação pode mudar ao longo da manhã conforme o fluxo de veículos diminua ou aumente na região.

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