Ação segue até 1º de setembro e terá Dia D no próximo dia 22, com unidades abertas e vacinação

Campanha Nacional de Multivacinação/Foto: Assessoria

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, mobiliza pais e responsáveis para atualizar a vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos durante a Campanha Nacional de Multivacinação. A ação segue até 1º de setembro e tem como objetivo identificar doses em atraso, completar esquemas vacinais e ampliar a proteção contra doenças que podem ser prevenidas por meio da imunização.

Em Rio Branco, a campanha também será utilizada como estratégia de resgate vacinal. Durante o atendimento, as equipes de Saúde verificam a caderneta e o histórico vacinal de cada criança ou adolescente para identificar possíveis doses pendentes. A orientação é que os responsáveis procurem a unidade de saúde mais próxima, preferencialmente levando a caderneta de vacinação.

Os dados da capital mostram resultados positivos em diferentes imunizantes entre crianças menores de um ano. A cobertura chega a 100% para meningite e poliomielite, enquanto a vacinação pneumocócica registra 109%, a pentavalente, 101%, e a rotavírus, 104%.

Mesmo com os bons indicadores, alguns imunizantes ainda demandam atenção da rede municipal. A cobertura da hepatite A está em 83%, enquanto a do HPV registra 42%. A influenza também está entre os pontos de atenção, principalmente para crianças de seis meses a cinco anos.

A campanha representa, portanto, uma oportunidade para a Prefeitura ampliar a busca por crianças e adolescentes que ainda não receberam alguma dose ou não completaram o esquema vacinal recomendado. No caso da hepatite A, a vacina é aplicada em dose única aos 15 meses. Já a vacinação contra o HPV é direcionada ao público indicado para a imunização e contribui para a prevenção de infecções e doenças relacionadas ao papilomavírus humano.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destaca que o envolvimento das famílias é fundamental para que o município consiga avançar na cobertura vacinal.

“Durante o mês de agosto, nosso público-alvo são as pessoas menores de 15 anos. Para que possamos avançar na cobertura vacinal dessa população, precisamos contar com o apoio dos pais e responsáveis, levando crianças e adolescentes à unidade de saúde mais próxima para atualizar o esquema vacinal”, afirma.

Segundo o secretário, a mobilização também permite que as equipes identifiquem situações que muitas vezes passam despercebidas no dia a dia.

“Algumas vacinas chamam a nossa atenção e são objeto de uma preocupação maior, como o HPV, a hepatite A e também a influenza, principalmente para o público de seis meses a cinco anos, que ainda apresenta uma cobertura vacinal baixa”, explica.

O principal momento da campanha será o Dia D, marcado para sábado, 22 de agosto. Para ampliar o acesso à vacinação, além das Uraps que já funcionam aos sábados, a Prefeitura realizará ações extramuros em pontos estratégicos da capital, levando as equipes de vacinação a locais de maior circulação da população.

Rennan Biths reforça que a mobilização foi planejada para facilitar o acesso das famílias e alcançar quem ainda não conseguiu atualizar a caderneta.

“No dia 22, que será um sábado, teremos o Dia D da campanha e nossas equipes estarão distribuídas em várias áreas da capital para facilitar o acesso. Com essa união da Secretaria Municipal de Saúde, dos profissionais e da população, vamos conseguir avançar com a cobertura vacinal e, por meio da vacina, salvar vidas”, destaca.

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A Campanha Nacional de Multivacinação é destinada a crianças e adolescentes menores de 15 anos e segue até 1º de setembro. Em Rio Branco, a programação inclui atendimento nas unidades de saúde e ações especiais durante o Dia D, com o objetivo de ampliar o acesso à vacinação e fortalecer o resgate das doses pendentes.

Conteúdo Original / Fonte: Prefeitura de Rio Branco