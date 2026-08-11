11/08/2026
ContilNet Notícias Logo
11/08/2026
ContilPop
Promotor e juiz do Acre se casam em cenário paradisíaco do Nordeste
Quem é o cinegrafista demitido da Globo após agressão na Band
Mãe revela pergunta emocionante de filha sobre caso Isabella Nardoni
Carlinhos Maia revela como são os encontros com Lucas Guimarães
Rafa Vitti debocha dos votos de casamento de Gustavo Tubarão
TJ manda Gusttavo Lima indenizar dono de número de música
Goleiro Bruno processa Band e pede indenização de R$ 4 milhões
Zé Felipe explica por que filhas não voltaram para casa após cirurgia
Quem é o “influencer dotadão” preso por suspeita de tráfico
MC Livinho é confirmado no Dança dos Famosos após superar acidente

Prefeitura de Rio Branco mobiliza famílias na Campanha Nacional de Multivacinação para crianças e adolescentes

Ação segue até 1º de setembro e terá Dia D no próximo dia 22, com unidades abertas e vacinação

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Prefeitura de Rio Branco mobiliza famílias na Campanha Nacional de Multivacinação para crianças e adolescentes
Campanha Nacional de Multivacinação/Foto: Assessoria

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, mobiliza pais e responsáveis para atualizar a vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos durante a Campanha Nacional de Multivacinação. A ação segue até 1º de setembro e tem como objetivo identificar doses em atraso, completar esquemas vacinais e ampliar a proteção contra doenças que podem ser prevenidas por meio da imunização.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Em Rio Branco, a campanha também será utilizada como estratégia de resgate vacinal. Durante o atendimento, as equipes de Saúde verificam a caderneta e o histórico vacinal de cada criança ou adolescente para identificar possíveis doses pendentes. A orientação é que os responsáveis procurem a unidade de saúde mais próxima, preferencialmente levando a caderneta de vacinação.

Os dados da capital mostram resultados positivos em diferentes imunizantes entre crianças menores de um ano. A cobertura chega a 100% para meningite e poliomielite, enquanto a vacinação pneumocócica registra 109%, a pentavalente, 101%, e a rotavírus, 104%.

Mesmo com os bons indicadores, alguns imunizantes ainda demandam atenção da rede municipal. A cobertura da hepatite A está em 83%, enquanto a do HPV registra 42%. A influenza também está entre os pontos de atenção, principalmente para crianças de seis meses a cinco anos.

A campanha representa, portanto, uma oportunidade para a Prefeitura ampliar a busca por crianças e adolescentes que ainda não receberam alguma dose ou não completaram o esquema vacinal recomendado. No caso da hepatite A, a vacina é aplicada em dose única aos 15 meses. Já a vacinação contra o HPV é direcionada ao público indicado para a imunização e contribui para a prevenção de infecções e doenças relacionadas ao papilomavírus humano.

Campanha Nacional de Multivacinação/Foto: Assessoria

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destaca que o envolvimento das famílias é fundamental para que o município consiga avançar na cobertura vacinal.

“Durante o mês de agosto, nosso público-alvo são as pessoas menores de 15 anos. Para que possamos avançar na cobertura vacinal dessa população, precisamos contar com o apoio dos pais e responsáveis, levando crianças e adolescentes à unidade de saúde mais próxima para atualizar o esquema vacinal”, afirma.

Segundo o secretário, a mobilização também permite que as equipes identifiquem situações que muitas vezes passam despercebidas no dia a dia.

“Algumas vacinas chamam a nossa atenção e são objeto de uma preocupação maior, como o HPV, a hepatite A e também a influenza, principalmente para o público de seis meses a cinco anos, que ainda apresenta uma cobertura vacinal baixa”, explica.

O principal momento da campanha será o Dia D, marcado para sábado, 22 de agosto. Para ampliar o acesso à vacinação, além das Uraps que já funcionam aos sábados, a Prefeitura realizará ações extramuros em pontos estratégicos da capital, levando as equipes de vacinação a locais de maior circulação da população.

Campanha Nacional de Multivacinação/Foto: Assessoria

Rennan Biths reforça que a mobilização foi planejada para facilitar o acesso das famílias e alcançar quem ainda não conseguiu atualizar a caderneta.

“No dia 22, que será um sábado, teremos o Dia D da campanha e nossas equipes estarão distribuídas em várias áreas da capital para facilitar o acesso. Com essa união da Secretaria Municipal de Saúde, dos profissionais e da população, vamos conseguir avançar com a cobertura vacinal e, por meio da vacina, salvar vidas”, destaca.

LEIA TAMBÉM: Saúde Rural beneficia 82 famílias em comunidade de Rio Branco

A Campanha Nacional de Multivacinação é destinada a crianças e adolescentes menores de 15 anos e segue até 1º de setembro. Em Rio Branco, a programação inclui atendimento nas unidades de saúde e ações especiais durante o Dia D, com o objetivo de ampliar o acesso à vacinação e fortalecer o resgate das doses pendentes.

Conteúdo Original / Fonte: Prefeitura de Rio Branco
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.