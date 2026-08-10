Quer estudar fora? Ufac abre 15 bolsas de mobilidade internacional

Oportunidades incluem capacitação e doutorado sanduíche de até seis meses no exterior

Todas as modalidades incluem mensalidade, auxílio deslocamento, auxílio-instalação e seguro-saúde. — Foto: Reprodução

A Universidade Federal do Acre (Ufac) abriu seleção para 15 bolsas de mobilidade internacional com início previsto para o primeiro semestre de 2027. As oportunidades fazem parte do Programa Capes-Global.Edu e são destinadas a candidatos vinculados a programas de pós-graduação da universidade.

As bolsas estão distribuídas entre os programas de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Saúde Coletiva e Letras: Linguagem e Identidade, integrantes da Rede Elos UFF. Do total, 10 bolsas são destinadas a atividades no exterior, enquanto outras cinco contemplam a modalidade de Professor Visitante no Brasil.

No Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, são duas bolsas: uma para Professor Visitante no Brasil, com duração de quatro meses, e outra para Capacitação no exterior, por um mês. Já em Saúde Coletiva, são seis oportunidades: uma para Professor Visitante no Brasil, duas para Capacitação no exterior e três para Doutorado Sanduíche no exterior, com duração de seis meses.

O Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade concentra sete bolsas. São duas para Professor Visitante no Brasil, cinco para Capacitação no exterior e duas para Doutorado Sanduíche no exterior, também com duração de seis meses.

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Benefícios

De acordo com o edital, todas as modalidades incluem mensalidade, auxílio deslocamento, auxílio-instalação e seguro-saúde. Os valores variam conforme a modalidade e o destino escolhido pelo bolsista.

No caso das atividades no exterior, os candidatos poderão realizar capacitação ou doutorado sanduíche. A modalidade de capacitação tem duração de um mês, enquanto o doutorado sanduíche prevê permanência de seis meses.

A seleção também contempla ações afirmativas. Nas modalidades com três ou mais bolsas, 20% das vagas serão destinadas a pessoas pretas, indígenas, refugiadas, trans e com deficiência. Quando houver duas bolsas em uma mesma modalidade, uma delas será reservada para ações afirmativas.

Quem pode participar

Podem concorrer candidatos vinculados aos programas de pós-graduação da UFAC cadastrados nos três temas contemplados pela Rede Elos.

A seleção levará em consideração as propostas e os currículos dos candidatos, além da integração com os projetos da Rede ELOS UFF-UFAC, a excelência dos locais a serem visitados e a expectativa de ampliar a internacionalização da universidade.

Os candidatos também deverão apresentar plano de trabalho, plano de estudos ou descrição das atividades, conforme a modalidade escolhida.

Inscrições

A documentação exigida deverá ser enviada exclusivamente pelo e-mail redeelosUFAC.capesglobal@gmail.com. Os documentos precisam ser reunidos em um único arquivo no formato PDF.

O edital estabelece ainda que a implementação das bolsas depende da disponibilização dos recursos pela Capes. Documentos como passaporte e visto, além da compra de passagens e reserva de acomodação, são de responsabilidade do beneficiário, conforme as regras estabelecidas.

As bolsas integram as cotas de 2027 aprovadas no âmbito do Edital nº 13/2025 da Capes Global.Edu.

LEIA O EDITAL NA ÍNTEGRA:

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