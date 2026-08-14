Leonardo afirma que já admirava a trajetória da chef/Foto: reprodução

O criador de conteúdo acreano Leonardo Campane compartilhou nas redes sociais a experiência que viveu no restaurante Arturito, em São Paulo, e contou como o encontro com a chef Paola Carosella mudou a percepção que tinha sobre ela.

No vídeo, Leonardo afirma que já admirava a trajetória da chef, mas que conhecê-la pessoalmente tornou essa admiração ainda maior. Ele relembrou a história de Paola, argentina radicada no Brasil, e sua trajetória na gastronomia até se tornar conhecida nacionalmente.

Durante a passagem pelo Arturito, o acreano experimentou pratos que normalmente não fariam parte de suas escolhas. Leonardo, que define o próprio paladar como “infantil”, contou que provou ostras e se surpreendeu principalmente com o prato principal, um filé acompanhado de molho de pimenta e salada.

A experiência gastronômica levou o criador de conteúdo a refletir sobre a própria trajetória. Ao observar o restaurante e experimentar os pratos, ele lembrou do caminho percorrido desde o Acre até estar em São Paulo conhecendo um estabelecimento comandado por uma das chefs que admira.

“Pela primeira vez na minha vida eu gostei de uma salada. Minha cabeça começou a refletir e eu lembrei de onde eu vim do Acre até aquela mesa onde eu estava sendo privilegiado de comer um prato idealizado pela própria Paola. Talvez nesse momento que minha cabeça tenha começado a delirar um pouco. Comecei a olhar em volta e associar a arquitetura daquele lugar com o prato”, disse.

Além da comida, Leonardo destacou o encontro com a chef como um dos momentos mais marcantes da visita. Segundo ele, Paola foi até a mesa após o prato principal e conversou de forma acolhedora com o grupo.

Ao contar que havia viajado a São Paulo para conhecer mais sobre arte, gastronomia e arquitetura, o acreano ouviu uma resposta bem-humorada da chef.

“Eu ganhei até um beijinho na bochecha e eu disse a ela que eu tinha ido a São Paulo para conhecer mais de arte, gastronomia, arquitetura. E sorrindo, ela olhou para câmera e respondeu isso. Me conheceu também e ela tava certa. Essa experiência que eu vivi, a memória que eu tive naquele momento Valeram a pena”, contou.

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Leonardo encerrou o relato afirmando que a passagem pelo Arturito e o encontro com Paola se tornaram algumas das principais lembranças da viagem a São Paulo.