Bombeiros retomam buscas por irmãos que desapareceram no Rio Juruá

As buscas foram iniciadas ainda no domingo e seguiram até aproximadamente 20h | Foto: Reprodução

O Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta segunda-feira (10) as buscas pelos irmãos José Araújo da Silva, de 11 anos, e Davi Araújo da Silva, de 8 anos, desaparecidos nas águas do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Os dois irmãos estavam brincando de bola em uma das praias da região conhecida como Estirão do Remanso, abaixo do Porto do Governo, acompanhados de um tio, quando desapareceram no rio. O caso aconteceu por volta das 17h deste domingo (9).

As buscas foram iniciadas ainda no domingo e seguiram até aproximadamente 20h, quando precisaram ser suspensas por questões de segurança durante a noite. As equipes retornaram ao local por volta das 6h desta segunda-feira e deram continuidade às operações.

José e Davi são alunos da Escola Diocesana São José, que comunicou a suspensão das aulas nesta segunda-feira (10) em razão do desaparecimento e da situação vivenciada pela comunidade escolar.

Em comunicado divulgado neste domingo, a direção informou que recebeu com profundo pesar a notícia do afogamento de um dos alunos e destacou que, até o momento, os irmãos ainda não haviam sido localizados. A escola afirmou que acompanha as buscas e permanece unida à família neste momento de angústia.

A direção também pediu a compreensão da comunidade escolar e ressaltou que a paralisação das atividades ocorre como forma de respeito e solidariedade à família dos estudantes.

Enquanto isso, as equipes do Corpo de Bombeiros permanecem mobilizadas no Rio Juruá, concentrando as buscas no trecho onde as crianças foram vistas pela última vez.

Até o momento, José e Davi ainda não foram localizados. As operações seguem nesta segunda-feira na tentativa de encontrar os dois irmãos.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet