Com balões, irmãos que se afogaram são homenageados

O gesto simbolizou o carinho da comunidade e a esperança de que a criança seja localizada

Praia no Acre é tomada por homenagem a irmãos | Foto: Cedida

A praia do Estirão do Remanso, em Cruzeiro do Sul, foi tomada pela emoção na manhã deste sábado (15), quando familiares, amigos e moradores se reuniram para prestar uma homenagem aos irmãos José Araújo, de 11 anos, e Davi Araújo, de 8 anos, vítimas de um afogamento no Rio Juruá.

O encontro foi marcado por momentos de oração e solidariedade à família. De mãos dadas, os participantes fizeram uma oração coletiva pela família e, em seguida, centenas de balões brancos foram soltos em homenagem a Davi, que continua desaparecido nas águas do rio.

O gesto simbolizou o carinho da comunidade e a esperança de que a criança seja localizada. A mobilização também refletiu a forte comoção provocada pela tragédia, que vem mobilizando moradores de Cruzeiro do Sul desde o último domingo (9).

José, o irmão mais velho, foi localizado ainda na segunda-feira, poucas horas após o desaparecimento. O menino foi sepultado na terça-feira (11), após receber uma homenagem de colegas e servidores da escola onde estudava.

Enquanto a comunidade se reunia para a homenagem, o Corpo de Bombeiros continuava as buscas por Davi. Após os trabalhos de varredura submersa realizados nos últimos dias, as equipes avançaram para a etapa de buscas superficiais, percorrendo trechos do Rio Juruá na tentativa de localizar a criança.

A manhã de oração e homenagem foi marcada por silêncio, lágrimas e esperança, reunindo centenas de pessoas em um dos pontos onde a família e a comunidade acompanham de perto as buscas por Davi.