14/08/2026
ContilNet Notícias Logo
14/08/2026
ContilPop
Nicole Kidman revela que quase abandonou carreira por Tom Cruise
Mãe de Virginia faz homenagem carinhosa de aniversário ao ex-namorado
Vídeo da luta que deixou Prichard Colón em estado vegetativo viraliza
Conor Kennedy apoia alistamento na Ucrânia após ordem da Rússia
Expulso do De Férias com o Ex, Lucas Ranhol nega acusação de assédio
Robbie Williams revela diagnóstico de autismo aos 52 anos
“Menina do Ministério Etrom” é presa após ofensas racistas em hotel
Cristiano Ronaldo e Georgina se casam em mansão milionária
Bumbum de Virginia acende alerta sobre harmonização glútea
Morre aos 28 anos o influenciador e gamer Michiel Vandeweert

Buscas encerram e irmã de menino que desapareceu em rio pede ajuda

Juliana pediu doações de alimentos, cestas básicas ou dinheiro para auxiliar essas famílias

Por Juan Vinícius, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Buscas encerram e irmã de menino que desapareceu em rio pede ajuda
Após dias de buscas por Davi, irmã pede apoio a voluntários no Juruá/Foto: reprodução

Com o encerramento das buscas oficiais por Davi Araújo da Silva, de 8 anos, previsto para esta sexta-feira (14), a irmã da criança, Juliana Silva, usou as redes sociais para pedir apoio às pessoas da comunidade que continuam mobilizadas na tentativa de encontrar o menino.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Segundo Juliana, moradores e amigos da família participam das buscas desde segunda-feira, deixando de lado as próprias atividades para ajudar. Muitos deles dependem do trabalho na agricultura para garantir o sustento de suas famílias.

Diante da situação, Juliana pediu doações de alimentos, cestas básicas ou dinheiro para auxiliar essas famílias durante o período em que permanecem envolvidas nas buscas.

“A comunidade local aqui também está, que são os amigos de meu pai. E são pessoas que dependem exclusivamente da terra, do plantio. Eles tiram seus sustentos da terra, pois eles plantam e eles vendem. E desde segunda que eles estão nessa força-tarefa de procurar, deixando seus trabalhos e eles têm família. Então, eu venho aqui pedir em nome de minha família, quem puder ajudar com alimento, quem puder ajudar com uma quantia ou até mesmo com um sacolão”, disse.

LEIA TAMBÉM: Retroescavadeira é usada nas buscas por menino desaparecido no Rio Juruá

Davi desapareceu no último domingo (9), após entrar no Rio Juruá com o irmão, José Araújo da Silva, de 11 anos. José foi encontrado posteriormente e sepultado na terça-feira (11).

Desde o desaparecimento, familiares, amigos e moradores da região têm acompanhado e auxiliado nos trabalhos. Mesmo com o encerramento das buscas oficiais, a mobilização da comunidade permanece na tentativa de localizar Davi.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.