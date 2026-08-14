Após dias de buscas por Davi, irmã pede apoio a voluntários no Juruá/Foto: reprodução

Com o encerramento das buscas oficiais por Davi Araújo da Silva, de 8 anos, previsto para esta sexta-feira (14), a irmã da criança, Juliana Silva, usou as redes sociais para pedir apoio às pessoas da comunidade que continuam mobilizadas na tentativa de encontrar o menino.

Segundo Juliana, moradores e amigos da família participam das buscas desde segunda-feira, deixando de lado as próprias atividades para ajudar. Muitos deles dependem do trabalho na agricultura para garantir o sustento de suas famílias.

Diante da situação, Juliana pediu doações de alimentos, cestas básicas ou dinheiro para auxiliar essas famílias durante o período em que permanecem envolvidas nas buscas.

“A comunidade local aqui também está, que são os amigos de meu pai. E são pessoas que dependem exclusivamente da terra, do plantio. Eles tiram seus sustentos da terra, pois eles plantam e eles vendem. E desde segunda que eles estão nessa força-tarefa de procurar, deixando seus trabalhos e eles têm família. Então, eu venho aqui pedir em nome de minha família, quem puder ajudar com alimento, quem puder ajudar com uma quantia ou até mesmo com um sacolão”, disse.

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Davi desapareceu no último domingo (9), após entrar no Rio Juruá com o irmão, José Araújo da Silva, de 11 anos. José foi encontrado posteriormente e sepultado na terça-feira (11).

Desde o desaparecimento, familiares, amigos e moradores da região têm acompanhado e auxiliado nos trabalhos. Mesmo com o encerramento das buscas oficiais, a mobilização da comunidade permanece na tentativa de localizar Davi.