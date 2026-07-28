O arranque dos festejos está marcado para o próximo sábado

A chegada dos visitantes da capital e do interior deve intensificar-se na véspera do início da programação oficial | Foto: Reprodução

A proximidade da Expoacre 2026 já movimenta intensamente o setor hoteleiro e de serviços em Rio Branco. Segundo o secretário de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Sete), Marcelo Messias, a taxa de ocupação na rede hoteleira da capital acreana para o período do evento já atinge quase 90%, com expectativa de alcançar lotação esgotada nos próximos dias.

As declarações foram prestadas durante o lançamento oficial do certame no Parque de Exposições Wildy Viana, nesta terça-feira (28). Para o gestor, a feira agropecuária consolida-se como o motor económico e turístico de maior relevância no estado.

“As expectativas são as melhores. É o maior evento que o Estado tem, onde mexe com a maior economia e mexe com o turismo. Já fiquei a saber que os hotéis estão a começar a receber os seus primeiros hóspedes e turistas. O comércio também já vem a ser aquecido há bastante tempo, com as pessoas a organizarem-se e a comprarem roupas. A feira em si é um grande movimento da economia”, destacou Marcelo Messias.

Fluxo de turistas e restaurantes

O titular da pasta do Turismo salientou que a chegada dos visitantes da capital e do interior deve intensificar-se na véspera do início da programação oficial, beneficiando diretamente os restaurantes, o comércio e os pontos turísticos locais.

“Para o período da feira, a rede hoteleira já está praticamente bem lotada, com quase 90% de ocupação. As pessoas começaram a chegar aos poucos, mas acredito que até sexta-feira esses hóspedes estejam a lotar os hotéis, a comer nos nossos restaurantes e a visitar os nossos pontos turísticos”, explicou o secretário.

Abertura com a “Cavalgada do Betão”

O arranque dos festejos está marcado para o próximo sábado (1º), com a tradicional cavalgada, que este ano presta homenagem ao organizador de eventos falecido que marcou a história da feira.

“A concentração para a ‘Cavalgada do Betão’ começa às 7 horas da manhã, com saída pontual às 8 horas da Gameleira, ao lado do Arasuper. E à noite teremos o início da nossa feira com a abertura dos portões do Parque de Exposições”, concluiu Marcelo Messias.

A Expoacre 2026 decorre entre os dias 1 e 9 de agosto em Rio Branco, reunindo centenas de expositores do agronegócio, comércio, indústria, feiras de artesanato e uma programação de shows com artistas nacionais.

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