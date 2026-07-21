Ifac abre 300 vagas para mulheres em vulnerabilidade no Acre

Inscrições começam no dia 27 de julho para cursos em seis municípios

Ao todo, serão ofertadas mais de 300 vagas distribuídas em 11 turmas. — Foto: Assessoria

Conseguir uma qualificação profissional enquanto cuida dos filhos ainda é um desafio para muitas mulheres. Pensando nisso, o Instituto Federal do Acre (Ifac) abrirá, entre os dias 27 de julho e 10 de agosto, as inscrições para mais de 300 vagas gratuitas do Programa Mulheres Mil + Cuidados. Destinada a mulheres em situação de vulnerabilidade social, a iniciativa chega com uma novidade nesta edição: a implantação das cuidotecas, espaços criados para acolher os filhos das estudantes durante o período das aulas.

Ao todo, serão ofertadas mais de 300 vagas distribuídas em 11 turmas nos municípios de Rio Branco, Baixada do Sol/Transacreana, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. Os cursos terão carga horária entre 200 e 220 horas, com previsão de certificação das participantes até dezembro de 2026.

De acordo com o Ifac, as cuidotecas foram criadas para reduzir uma das principais barreiras enfrentadas por mães que desejam voltar a estudar ou buscar qualificação profissional: a falta de um local seguro para deixar os filhos durante as aulas. A expectativa é que as crianças permaneçam em um ambiente preparado para recebê-las enquanto as mães participam das atividades.

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Nesta edição, serão ofertados os cursos de Agricultora Familiar, Agente de Alimentação Escolar, Assistente Escolar, Copeira, Cuidadora Infantil e Introdução à Interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras). A proposta é ampliar as oportunidades de inserção das participantes no mercado de trabalho e contribuir para a geração de renda.

Segundo a coordenadora do Programa Mulheres Mil + Cuidados, Tânia Façanha, os editais com todas as regras para participação já estão disponíveis no portal do Ifac, separados por município.

As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas entre os dias 27 de julho e 10 de agosto. As vagas são destinadas exclusivamente a mulheres em situação de vulnerabilidade social residentes nas localidades atendidas pelo programa.

Municípios contemplados

As vagas serão distribuídas entre:

Rio Branco;

Baixada do Sol/Transacreana;

Cruzeiro do Sul;

Sena Madureira;

Tarauacá;

Xapuri.

Cursos oferecidos

As participantes poderão concorrer às vagas nos seguintes cursos:

Agricultora Familiar;

Agente de Alimentação Escolar;

Assistente Escolar;

Copeira;

Cuidadora Infantil;

Introdução à Interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

LEIA OS EDITAIS COMPLETOS:

RIO BRANCO:

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XAPURI:

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TARAUACÁ:

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CRUZEIRO DO SUL:

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SENA MADUREIRA:

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Conteúdo Original / Fonte: Ifac