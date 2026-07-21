Ifac abre 300 vagas para mulheres em vulnerabilidade no Acre

Conseguir uma qualificação profissional enquanto cuida dos filhos ainda é um desafio para muitas mulheres. Pensando nisso, o Instituto Federal do Acre (Ifac) abrirá, entre os dias 27 de julho e 10 de agosto, as inscrições para mais de 300 vagas gratuitas do Programa Mulheres Mil + Cuidados. Destinada a mulheres em situação de vulnerabilidade social, a iniciativa chega com uma novidade nesta edição: a implantação das cuidotecas, espaços criados para acolher os filhos das estudantes durante o período das aulas.
Ao todo, serão ofertadas mais de 300 vagas distribuídas em 11 turmas nos municípios de Rio Branco, Baixada do Sol/Transacreana, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. Os cursos terão carga horária entre 200 e 220 horas, com previsão de certificação das participantes até dezembro de 2026.
De acordo com o Ifac, as cuidotecas foram criadas para reduzir uma das principais barreiras enfrentadas por mães que desejam voltar a estudar ou buscar qualificação profissional: a falta de um local seguro para deixar os filhos durante as aulas. A expectativa é que as crianças permaneçam em um ambiente preparado para recebê-las enquanto as mães participam das atividades.
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Nesta edição, serão ofertados os cursos de Agricultora Familiar, Agente de Alimentação Escolar, Assistente Escolar, Copeira, Cuidadora Infantil e Introdução à Interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras). A proposta é ampliar as oportunidades de inserção das participantes no mercado de trabalho e contribuir para a geração de renda.
Segundo a coordenadora do Programa Mulheres Mil + Cuidados, Tânia Façanha, os editais com todas as regras para participação já estão disponíveis no portal do Ifac, separados por município.
As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas entre os dias 27 de julho e 10 de agosto. As vagas são destinadas exclusivamente a mulheres em situação de vulnerabilidade social residentes nas localidades atendidas pelo programa.
Municípios contemplados
As vagas serão distribuídas entre:
- Rio Branco;
- Baixada do Sol/Transacreana;
- Cruzeiro do Sul;
- Sena Madureira;
- Tarauacá;
- Xapuri.
Cursos oferecidos
As participantes poderão concorrer às vagas nos seguintes cursos:
- Agricultora Familiar;
- Agente de Alimentação Escolar;
- Assistente Escolar;
- Copeira;
- Cuidadora Infantil;
Introdução à Interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras).
LEIA OS EDITAIS COMPLETOS:
RIO BRANCO:
XAPURI:
TARAUACÁ:
CRUZEIRO DO SUL:
SENA MADUREIRA: