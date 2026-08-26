A governadora Mailza Assis (PP), candidata à reeleição, destacou nesta quarta-feira (26) a força política do Juruá durante o lançamento da campanha do deputado estadual Nicolau Júnior (PP), em evento que também reuniu o ex-governador Gladson Cameli e o senador Márcio Bittar, ambos candidatos ao Senado pela chapa.
Recebida por Nicolau ao lado dos dois candidatos ao Senado, Mailza afirmou que a presença de lideranças e apoiadores no evento demonstra a força da região e a disposição do eleitorado para acompanhar o grupo na disputa deste ano.
“É um evento que mostra a força política do Juruá. Estou muito feliz. Os eventos sempre muito prestigiados. É o povo revelando a sua força, revelando também a sua coragem, a sua decisão de caminhar com a gente, de ir com a gente por um Acre melhor, por um futuro melhor”, afirmou ao ContilNet.
A governadora citou a trajetória política de Gladson, Nicolau e Márcio Bittar e afirmou que o grupo está retomando uma caminhada que, segundo ela, busca garantir mais quatro anos de governo.
“Hoje chegou o momento de a gente retomar essa caminhada e devolver ao Acre novamente mais quatro anos de trabalho, de compromisso, de respeito, de responsabilidade com as pessoas”, disse.
Mailza também ressaltou a importância de eleger aliados para o Legislativo e afirmou que pretende contar com uma bancada alinhada caso seja reeleita. Ao mencionar Nicolau, disse que espera que o presidente da Assembleia Legislativa esteja “na linha de frente” da articulação política.
“Vou precisar de uma bancada forte no Senado Federal, com o nosso governador Gladson, nosso senador Márcio. Vou precisar de uma bancada forte aqui na Assembleia Legislativa. Com certeza, o deputado Nicolau estará comandando na linha de frente dessa caminhada”, declarou.
A candidata também citou a importância da bancada federal e apresentou a deputada estadual Socorro Neri, que disputa uma vaga na Câmara dos Deputados pela aliança formada pelo grupo.
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Apesar do tom de confiança, Mailza fez questão de afirmar que considera a eleição em aberto e pediu empenho dos aliados durante toda a campanha.
“Nada está certo. O fim ainda não, né? Dia 4 ainda não chegou. Todo dia nós precisamos ter esse mesmo enfrentamento, essa mesma disposição para seguir em frente, conquistando a nossa população”, afirmou.
Ao lado de Gladson Cameli e Márcio Bittar, Mailza reforçou a estratégia de campanha baseada na união do grupo e encerrou a fala destacando a necessidade de manter “os pés no chão” durante a disputa.