Vagner aposta em Jéssica e prevê vitória de Mailza no primeiro turno

O presidente do MDB no Acre, Vagner Sales, participou da Procissão de Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul, e falou sobre o cenário político para as eleições de 2026. Durante a entrevista, ele destacou a aliança formada pelo partido com a governadora Mailza Assis e confirmou que a ex-deputada Jéssica Sales foi indicada para compor a chapa como pré-candidata a vice-governadora.
Vagner afirmou que a escolha busca fortalecer a representação política do Vale do Juruá e destacou a trajetória de Jéssica Sales na região. Segundo ele, a aliança reúne diferentes forças políticas em torno da candidatura de Mailza ao Governo do Acre.
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“Nós oferecemos para vice da Mailza uma das pessoas mais brilhantes e mais queridas desse município, que é a ex-deputada Jéssica Sales”, declarou.
O presidente do MDB também projetou um cenário favorável para a chapa nas eleições e afirmou que acredita na possibilidade de uma vitória ainda no primeiro turno. Vagner citou números de uma pesquisa mencionada durante a entrevista, mas não apresentou detalhes sobre o levantamento ou sua metodologia.
“Eu já acredito que nós vamos ganhar essas eleições no primeiro turno”, afirmou.
Questionado sobre a possibilidade de um segundo turno, Vagner Sales disse que, caso seja necessário, a aliança deverá buscar apoio de outros grupos políticos. Ele também destacou que a campanha eleitoral começaria oficialmente no dia seguinte à entrevista e que o grupo pretende intensificar as atividades para ampliar o apoio à candidatura de Mailza e Jéssica Sales.
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