Vídeo mostra por outro ângulo carro que destruiu mureta em Rio Branco

Um novo vídeo mostra, por outro ângulo, o carro envolvido no acidente registrado sob o Viaduto Beth Bocalom, em Rio Branco, durante a madrugada deste domingo (16).
Nas imagens, o veículo aparece parado próximo aos destroços, com danos visíveis na parte dianteira. Blocos de concreto e outros fragmentos ficaram espalhados pela pista após a colisão.
LEIA TAMBÉM:
Carro atravessa canteiro e destrói mureta sob viaduto em Rio Branco
Até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos ou sobre o que teria provocado o acidente.
Ver essa foto no Instagram