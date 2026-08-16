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Vídeo mostra por outro ângulo carro que destruiu mureta em Rio Branco

Imagens revelam danos na parte dianteira do veículo e destroços na pista

Por Dry Alves, ContilNetAtualizado
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Vídeo mostra por outro ângulo carro que destruiu mureta em Rio Branco
Outro ângulo mostra danos no veículo/Foto: Reprodução

Um novo vídeo mostra, por outro ângulo, o carro envolvido no acidente registrado sob o Viaduto Beth Bocalom, em Rio Branco, durante a madrugada deste domingo (16).

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Nas imagens, o veículo aparece parado próximo aos destroços, com danos visíveis na parte dianteira. Blocos de concreto e outros fragmentos ficaram espalhados pela pista após a colisão.

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Até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos ou sobre o que teria provocado o acidente.

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