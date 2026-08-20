20/08/2026
ContilNet Notícias Logo
20/08/2026
ContilPop
Dona Déa se emociona em estreia de musical sobre Paulo Gustavo
Cássia Lourenço anuncia fim do casamento com Rafael Corrêa
Adriane Galisteu se emociona ao deixar o filho em internato na Suíça
Viih Tube ameaça processar banda e fãs suspeitam do Jota Quest
Buzeira ajoelha em frente a presídio após soltura e celebra
Xand Avião reage após Globo exibir foto antiga dele: “Que desgraça”
Duda Rubert fala sobre rumores de affair com Matheus Aleixo
Belo e Gracyanne fazem acordo com Ministério Público
Viih Tube revela o que deu errado em seu casamento: “Foi Deus”
Chico Buarque, Gil e Djavan movem ação contra deputada

Mailza lamenta rompimento com Gonzaga e dispara: “Todo mundo tem sua liberdade”

Por Everton Damasceno, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Mailza lamenta rompimento com Gonzaga e dispara: “Todo mundo tem sua liberdade”

A governadora do Acre e candidata à reeleição, Mailza Assis (Progressistas), comentou nesta quinta-feira (20) a decisão do deputado estadual Luiz Gonzaga de deixar sua base política para apoiar a candidatura do senador Alan Rick (União Brasil) ao governo do Estado.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

SAIBA MAIS: Saída de Gonzaga do páreo prejudica – e muito – a chapa do MDB

A declaração foi dada durante um evento que reuniu lideranças comunitárias de bairros de Rio Branco. Ao falar sobre a mudança de apoio, Mailza reconheceu que a saída do parlamentar representa uma perda para o grupo, mas afirmou respeitar a decisão tomada por Gonzaga.

“Olha, ontem ele fez uma declaração de que estaria apoiando um outro candidato. É uma perda, porque é uma pessoa que sempre esteve nesse projeto, com seus mandatos de estadual, era a base do nosso governo, mas tomou sua decisão, todo mundo tem sua liberdade. Aqui a gente não vai ficar pressionando ninguém”, declarou.

A governadora também afirmou que houve diálogo com o deputado antes da decisão e destacou a composição formada em torno de sua candidatura.

“Claro que todo o diálogo, fomos à exaustão, todo o diálogo que precisou acontecer, conversamos e fizemos uma aliança fantástica, montamos uma chapa maravilhosa, com muito respeito, com muita educação”, disse.

Apesar da saída de Gonzaga, Mailza afirmou que mantém confiança na força do grupo político para a disputa eleitoral.

“Considerando a especificidade de cada candidato e me considero, ou considero a nossa chapa forte e pronta para vencer essa batalha”, concluiu.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.