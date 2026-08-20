A governadora do Acre e candidata à reeleição, Mailza Assis (Progressistas), comentou nesta quinta-feira (20) a decisão do deputado estadual Luiz Gonzaga de deixar sua base política para apoiar a candidatura do senador Alan Rick (União Brasil) ao governo do Estado.

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A declaração foi dada durante um evento que reuniu lideranças comunitárias de bairros de Rio Branco. Ao falar sobre a mudança de apoio, Mailza reconheceu que a saída do parlamentar representa uma perda para o grupo, mas afirmou respeitar a decisão tomada por Gonzaga.

“Olha, ontem ele fez uma declaração de que estaria apoiando um outro candidato. É uma perda, porque é uma pessoa que sempre esteve nesse projeto, com seus mandatos de estadual, era a base do nosso governo, mas tomou sua decisão, todo mundo tem sua liberdade. Aqui a gente não vai ficar pressionando ninguém”, declarou.

A governadora também afirmou que houve diálogo com o deputado antes da decisão e destacou a composição formada em torno de sua candidatura.

“Claro que todo o diálogo, fomos à exaustão, todo o diálogo que precisou acontecer, conversamos e fizemos uma aliança fantástica, montamos uma chapa maravilhosa, com muito respeito, com muita educação”, disse.

Apesar da saída de Gonzaga, Mailza afirmou que mantém confiança na força do grupo político para a disputa eleitoral.

“Considerando a especificidade de cada candidato e me considero, ou considero a nossa chapa forte e pronta para vencer essa batalha”, concluiu.