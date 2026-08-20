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Fórum Eleitoral de Sena Madureira altera horário de atendimento ao público

A alteração no expediente ocorre em razão da proximidade das Eleições Gerais.

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Fórum Eleitoral de Sena Madureira altera horário de atendimento ao público

Eleitores que precisam procurar o Fórum Eleitoral da 3ª Zona, em Sena Madureira, devem ficar atentos ao novo horário de funcionamento adotado nesta semana. A unidade passou a atender o público das 9h às 17h.

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De acordo com Benjamin Rodrigues, chefe do Fórum Eleitoral, a equipe permanece disponível durante todo o período para prestar os serviços à população e orientar os eleitores sobre as demandas eleitorais.

A alteração no expediente ocorre em razão da proximidade das Eleições Gerais. No dia 4 de outubro, os eleitores irão às urnas para escolher candidatos aos cargos de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República.

LEIA TAMBÉM: Moradora de Sena Madureira pede ajuda para realizar tratamento fora do estado

Neste período do calendário eleitoral, alguns serviços possuem restrições. A emissão do primeiro título de eleitor, por exemplo, não está disponível, mas ainda é possível solicitar a segunda via do documento e buscar outros atendimentos oferecidos pela Justiça Eleitoral.

Sena Madureira possui mais de 30 mil eleitores aptos a participar das eleições deste ano. Além dos moradores do município, o Fórum da 3ª Zona também é responsável pelo atendimento eleitoral de cidadãos de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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