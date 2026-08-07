Eleições: Forças Armadas levarão urnas a locais de difícil acesso no Acre

A atuação será voltada ao transporte de urnas eletrônicas, equipamentos e servidores da Justiça Eleitoral

No Acre, a votação do primeiro turno está marcada para 4 de outubro, das 6h às 15h (horário local). /Foto:Metrópoles @hugobarretophoto

Os eleitores acreanos contarão com apoio das Forças Armadas durante a logística das Eleições Gerais de 2026. A atuação será voltada ao transporte de urnas eletrônicas, equipamentos e servidores da Justiça Eleitoral até comunidades de difícil acesso, contribuindo para que a votação ocorra em todo o estado.

No Acre, a votação do primeiro turno está marcada para 4 de outubro, das 6h às 15h (horário local). Os eleitores escolherão presidente da República, governador, dois senadores, deputados federais e deputados estaduais. Se houver necessidade de segundo turno para os cargos majoritários, a nova votação será realizada em 25 de outubro.

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A participação das Forças Armadas foi oficializada pelo Decreto nº 13.073, de 21 de julho de 2026, publicado na edição de 22 de julho de 2026 do Diário Oficial da União (DOU). O documento autoriza o emprego da estrutura militar para atender solicitações da Justiça Eleitoral, principalmente em locais onde o acesso é mais difícil.

Além do Acre, a medida contempla os estados do Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Roraima. Ao todo, o suporte logístico está previsto para 42 municípios e 128 localidades, utilizando aeronaves, embarcações e viaturas militares sempre que necessário.

No estado, o planejamento para o pleito já vem sendo discutido entre o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) e os órgãos de segurança pública. As instituições definiram estratégias para garantir o transporte das urnas, reforçar a comunicação entre as equipes envolvidas e acompanhar áreas consideradas mais sensíveis durante o período eleitoral.

Dados do TRE-AC mostram que 614.753 eleitores estão aptos a votar nos 22 municípios acreanos. Para atender esse público, a Justiça Eleitoral preparou 701 locais de votação, com 2.417 seções eleitorais, além da mobilização de aproximadamente 9,5 mil mesários.

O apoio das Forças Armadas à Justiça Eleitoral é previsto na legislação brasileira e ocorre mediante autorização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sempre que há necessidade de garantir a logística e a realização da votação em regiões de acesso mais complexo.