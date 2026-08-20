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Maracanã será palco de abertura da Copa do Mundo Feminina de Futebol

Seleção brasileira fará três jogos na fase de grupos em Rio, São Paulo e Brasília

Por Redação ContilNet
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Maracanã será palco de abertura da Copa do Mundo Feminina de Futebol
Seleção terá pela frente um caminho que passa por Fortaleza, Belo Horizonte e São Paulo. — Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Copa do Mundo Feminina de 2027 já tem endereço para começar e terminar: o Maracanã. O estádio carioca receberá a abertura do Mundial em 24 de junho, justamente com a estreia da Seleção Brasileira, e será novamente palco da final, marcada para 25 de julho.

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O anúncio foi feito nesta quinta-feira (20), em evento da Fifa realizado em Zurique, na Suíça. Como país-sede, o Brasil já está garantido no Grupo A, mas ainda aguarda o sorteio das demais seleções da chave, previsto para dezembro.

Depois da estreia no Maracanã, as brasileiras terão uma sequência de jogos em outras duas capitais. No dia 29 de junho, a equipe jogará na Neo Química Arena, em São Paulo. A primeira fase será encerrada em 4 de julho, no Mané Garrincha, em Brasília.

Os outros jogos do Grupo A serão disputados na Arena Fonte Nova, em Salvador, e na Arena Pernambuco, em Recife.

LEIA TAMBÉM: Craque da Inglaterra apoia boicote à Fifa em Copa do Mundo

Caminho até a final muda conforme campanha

Se terminar a primeira fase na liderança do grupo, a Seleção terá pela frente um caminho que passa por Fortaleza, Belo Horizonte e São Paulo até chegar à decisão. As oitavas seriam disputadas na Arena Castelão, as quartas no Mineirão e a semifinal novamente em São Paulo.

Caso avance em segundo lugar, o roteiro será diferente: Mineirão nas oitavas, Arena Castelão nas quartas e Maracanã na semifinal.

A Copa terá 64 partidas distribuídas por oito cidades brasileiras. São Paulo será a cidade com mais jogos, dez no total. Rio de Janeiro e Fortaleza receberão nove cada, enquanto Belo Horizonte terá oito. Brasília, Salvador, Porto Alegre e Recife terão sete partidas.

Maracanã volta a receber a Seleção

A presença do Brasil no Maracanã também resgata uma relação histórica da equipe feminina com o estádio.

A última partida da Seleção no local ocorreu em 2016, nas semifinais dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Após empate sem gols no tempo regulamentar, o Brasil foi eliminado pela Suécia nos pênaltis, por 4 a 3.

A primeira partida da equipe feminina no Maracanã ocorreu em 2007, durante os Jogos Pan-Americanos do Rio. Na ocasião, o Brasil goleou o Canadá por 7 a 0. Dias depois, voltou ao estádio para conquistar a medalha de ouro diante dos Estados Unidos, com uma vitória por 6 a 0.

Agora, dez anos depois da última aparição, a Seleção terá a oportunidade de voltar ao gramado mais emblemático do futebol brasileiro justamente para abrir o maior torneio feminino do mundo.

Conteúdo Original / Fonte: Agência Brasil
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