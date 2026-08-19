Resultados das loterias de 19 de agosto de 2026
Confira os resultados das loterias de 19 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Dia de Sorte, Quina e Lotofácil.
Tiveram ganhadores em Lotofácil, Federal e prêmios acumulados em Dia de Sorte, Quina, Dupla Sena.
Destaques do dia
- Tiveram ganhadores: Lotofácil, Federal.
- Acumularam: Dia de Sorte, Quina, Dupla Sena, Lotomania, Super Sete, Mais Milionária.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1276
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas06 – 13 – 15 – 21 – 22 – 23 – 28
- Mês da SorteJunho
- Próximo concurso20/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Quina
Concurso 7096
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas10 – 29 – 43 – 47 – 51
- Próximo concurso20/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3766
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas01 – 02 – 03 – 05 – 08 – 09 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24
- Próximo concurso20/08/2026
- Situação3 ganhadores • R$ 418.432,01
Resultado oficial
Dupla Sena
Concurso 2998
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- 1º sorteio05 – 11 – 24 – 30 – 31 – 36
- 2º sorteio06 – 08 – 20 – 21 – 45 – 46
- Próximo concurso21/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotomania
Concurso 2965
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas05 – 15 – 16 – 22 – 27 – 32 – 40 – 44 – 49 – 52 – 61 – 62 – 63 – 65 – 69 – 72 – 78 – 83 – 86 – 93
- Próximo concurso21/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Super Sete
Concurso 888
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas1 – 4 – 1 – 5 – 7 – 5
- Próximo concurso21/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Mais Milionária
Concurso 382
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas10 – 17 – 23 – 30 – 44 – 48
- Trevos4 – 6
- Próximo concurso22/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Federal
Concurso 6093
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- 1º prêmioBilhete 080574
- Situação1 ganhador • R$ 500.000,00