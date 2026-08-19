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Resultado da Lotofácil, Quina e outras loterias de ontem

Confira os resultados das loterias de 19 de agosto de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resumo das loterias de 19 de agosto de 2026
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 19 de agosto de 2026

Confira os resultados das loterias de 19 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Dia de Sorte, Quina e Lotofácil.

Tiveram ganhadores em Lotofácil, Federal e prêmios acumulados em Dia de Sorte, Quina, Dupla Sena.

Resultados reunidos8
Prêmios acumulados6
Com ganhadores2

Destaques do dia

  • Tiveram ganhadores: Lotofácil, Federal.
  • Acumularam: Dia de Sorte, Quina, Dupla Sena, Lotomania, Super Sete, Mais Milionária.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1276

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas06 – 13 – 15 – 21 – 22 – 23 – 28
  • Mês da SorteJunho
  • Próximo concurso20/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 1276

Resultado oficial

Quina

Concurso 7096

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas10 – 29 – 43 – 47 – 51
  • Próximo concurso20/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 7096

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3766

3 ganhadoresR$ 418.432,01

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas01 – 02 – 03 – 05 – 08 – 09 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24
  • Próximo concurso20/08/2026
  • Situação3 ganhadores • R$ 418.432,01

Ver resultado completo do concurso 3766

Resultado oficial

Dupla Sena

Concurso 2998

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • 1º sorteio05 – 11 – 24 – 30 – 31 – 36
  • 2º sorteio06 – 08 – 20 – 21 – 45 – 46
  • Próximo concurso21/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2998

Resultado oficial

Lotomania

Concurso 2965

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas05 – 15 – 16 – 22 – 27 – 32 – 40 – 44 – 49 – 52 – 61 – 62 – 63 – 65 – 69 – 72 – 78 – 83 – 86 – 93
  • Próximo concurso21/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2965

Resultado oficial

Super Sete

Concurso 888

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas1 – 4 – 1 – 5 – 7 – 5
  • Próximo concurso21/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 888

Resultado oficial

Mais Milionária

Concurso 382

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas10 – 17 – 23 – 30 – 44 – 48
  • Trevos4 – 6
  • Próximo concurso22/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 382

Resultado oficial

Federal

Concurso 6093

1 ganhadorR$ 500.000,00

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • 1º prêmioBilhete 080574
  • Situação1 ganhador • R$ 500.000,00

Ver resultado completo do concurso 6093

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.

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