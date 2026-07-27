27/07/2026
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Resultado da Lotofácil de hoje: confira os números sorteados do concurso 3746

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3746. Números sorteados: 01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 24. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet Loterias 27/07/2026 às 19:36
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Resultado da Lotofácil de hoje: confira os números sorteados do concurso 3746

Confira o resultado da lotofácil de hoje, concurso 3746. Veja os números sorteados, o rateio oficial e a estimativa para o próximo sorteio.

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3746 • 27/07/2026

Concurso3746
Data do sorteio27/07/2026
StatusResultado acumulado
Próximo concurso28/07/2026
EstimativaR$ 15.000.000,00
Dezenas

Números sorteados

010304060708091014151718212224
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 43.366.662,50
Acumulado próximo concursoR$ 8.452.451,80

Detalhamento de Prêmios

15 acertos0 ganhadores
14 acertos464 ganhadoresR$ 1.777,04
13 acertos15.510 ganhadoresR$ 35,00
12 acertos181.576 ganhadoresR$ 14,00
11 acertos977.773 ganhadoresR$ 7,00
Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 3746 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Prêmio principal acumula no concurso 3746

O concurso 3746 da Lotofácil, apurado oficialmente em 27/07, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para 28/07/2026, disparou e ficou em R$ 15.000.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Lotofácil

A Lotofácil é uma das loterias mais procuradas. O jogador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmios se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Lotofácil 3746?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Lotofácil neste concurso?

Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em R$ 15.000.000,00.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

Próximos resultados e concursos anteriores

Além do resultado de hoje, você pode acompanhar concursos anteriores e as atualizações diárias.

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