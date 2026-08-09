09/08/2026
ContilNet Notícias Logo
09/08/2026
ContilPop
Ximbinha registra candidatura a deputado federal pelo Pará sem declarar bens
Oruam desabafa sobre ausência do pai no Dia dos Pais: “Não tenho uma foto com ele”
Dia dos Pais: veja as homenagens especiais dos famosos
Britney Spears faz desabafo sobre música e possível volta: “Nunca fui eu”
Helena fica de fora de Arraial de Bruna Biancardi e Neymar
“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality
Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos
Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada
Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos
Zé Felipe manda recado para Ana Castela em show e web reage

Resultado da Mega-Sena de hoje: concurso 3042 teve um ganhador

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3042. Números sorteados: 02 - 05 - 10 - 35 - 40 - 53. A faixa principal teve 1 ganhador(es), com prêmio de R$ 164.895.645,50.

Por ContilNet Loterias
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Imagem destacada do resultado da Mega-Sena concurso 3042

Confira o resultado da mega-sena de hoje, concurso 3042, com os números sorteados, premiação, ganhadores e informações oficiais da Caixa.

Resultado oficial

Mega-Sena

Concurso 3042 • 09/08/2026

Concurso3042
Data do sorteio09/08/2026
StatusResultado com ganhador
Prêmio principalR$ 164.895.645,50
Próximo concurso11/08/2026
EstimativaR$ 3.500.000,00

Dezenas

Números sorteados

020510354053
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 141.538.830,00

Detalhamento de Prêmios

6 acertos1 ganhadorR$ 164.895.645,50
5 acertos246 ganhadoresR$ 22.927,51
4 acertos13.158 ganhadoresR$ 706,56

Ganhadores por cidade/UF

FORTALEZA/CEPosição 1

1 ganhador

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 3042 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

🎯 Aumente suas chances e não perca nenhum resultado!

Acesse nossa página de Loterias e divirta-se com o nosso Palpiteiro! Gere números da sorte para o seu próximo jogo de forma rápida e fácil:
👉 Acessar o Palpiteiro Agora

📱 Quer receber os resultados em primeira mão no seu celular? Participe do nosso grupo VIP de loterias no WhatsApp:
👉 Entrar no Grupo Oficial

Resultado do concurso 3042 da Mega-Sena

O concurso 3042 da Mega-Sena, apurado pela Caixa Econômica Federal nesta data (09/08), registrou ganhador na faixa principal. O resultado movimentou apostadores em todo o país e confirmou a distribuição do prêmio maior.

Com a premiação principal definida, a próxima extração está prevista para 11/08/2026, com estimativa inicial de R$ 3.500.000,00. As apostas devem ser registradas nos canais autorizados dentro do horário limite da modalidade.

Como apostar na Mega-Sena

Na Mega-Sena, o apostador deve marcar de 6 a 20 números no volante. O prêmio principal vai para quem acertar os 6 números sorteados, mas também há prêmios para quem acertar 4 (Quadra) ou 5 (Quina) dezenas.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Mega-Sena 3042?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Mega-Sena neste concurso?

A faixa principal teve ganhador neste concurso. A quantidade exata de vencedores e os valores por faixa estão disponíveis no quadro de rateio acima.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google
Continue acompanhando

Ver todos os resultados das loterias

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.