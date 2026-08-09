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Resultado da Mega-Sena, Quina e outras loterias de ontem

Confira os resultados das loterias de 9 de agosto de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resumo das loterias de 9 de agosto de 2026
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 9 de agosto de 2026

Confira os resultados das loterias de 9 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Mega-Sena, Quina e Lotofácil.

Tiveram ganhadores em Mega-Sena, Federal e prêmios acumulados em Quina, Lotofácil, Dia de Sorte.

Resultados reunidos7
Prêmios acumulados5
Com ganhadores2

Destaques do dia

  • Tiveram ganhadores: Mega-Sena, Federal.
  • Acumularam: Quina, Lotofácil, Dia de Sorte, Timemania, Mais Milionária.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Mega-Sena

Concurso 3042

1 ganhadorR$ 164.895.645,50

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas02 – 05 – 10 – 35 – 40 – 53
  • Próximo concurso11/08/2026
  • Situação1 ganhador • R$ 164.895.645,50

Ver resultado completo do concurso 3042

Resultado oficial

Quina

Concurso 7087

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas25 – 27 – 51 – 58 – 65
  • Próximo concurso10/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 7087

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3757

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 08 – 11 – 12 – 15 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24
  • Próximo concurso10/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 3757

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1267

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas02 – 05 – 15 – 18 – 24 – 28 – 31
  • Mês da SorteAgosto
  • Próximo concurso10/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 1267

Resultado oficial

Timemania

Concurso 2426

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas09 – 16 – 24 – 25 – 44 – 59 – 73
  • Time do CoraçãoJUVENTUDE /RS
  • Próximo concurso11/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2426

Resultado oficial

Mais Milionária

Concurso 379

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas04 – 07 – 14 – 28 – 38 – 47
  • Trevos2 – 6
  • Próximo concurso12/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 379

Resultado oficial

Federal

Concurso 6090

1 ganhadorR$ 500.000,00

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • 1º prêmioBilhete 016821
  • Situação1 ganhador • R$ 500.000,00

Ver resultado completo do concurso 6090

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.
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