Resultado da Mega-Sena, Quina e outras loterias de ontem

Resultados das loterias de 9 de agosto de 2026
Confira os resultados das loterias de 9 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Mega-Sena, Quina e Lotofácil.
Tiveram ganhadores em Mega-Sena, Federal e prêmios acumulados em Quina, Lotofácil, Dia de Sorte.
Destaques do dia
- Tiveram ganhadores: Mega-Sena, Federal.
- Acumularam: Quina, Lotofácil, Dia de Sorte, Timemania, Mais Milionária.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Mega-Sena
Concurso 3042
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas02 – 05 – 10 – 35 – 40 – 53
- Próximo concurso11/08/2026
- Situação1 ganhador • R$ 164.895.645,50
Resultado oficial
Quina
Concurso 7087
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas25 – 27 – 51 – 58 – 65
- Próximo concurso10/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3757
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 08 – 11 – 12 – 15 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24
- Próximo concurso10/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1267
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas02 – 05 – 15 – 18 – 24 – 28 – 31
- Mês da SorteAgosto
- Próximo concurso10/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Timemania
Concurso 2426
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas09 – 16 – 24 – 25 – 44 – 59 – 73
- Time do CoraçãoJUVENTUDE /RS
- Próximo concurso11/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Mais Milionária
Concurso 379
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas04 – 07 – 14 – 28 – 38 – 47
- Trevos2 – 6
- Próximo concurso12/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Federal
Concurso 6090
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- 1º prêmioBilhete 016821
- Situação1 ganhador • R$ 500.000,00