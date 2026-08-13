Panorama da rodada

Resultados das loterias de 13 de agosto de 2026

Confira os resultados das loterias de 13 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Timemania, Quina e Lotofácil.

Prêmios acumulados em Timemania, Quina, Lotofácil.