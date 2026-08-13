Resultados das loterias de 13 de agosto de 2026
Confira os resultados das loterias de 13 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Timemania, Quina e Lotofácil.
Prêmios acumulados em Timemania, Quina, Lotofácil.
Destaques do dia
- Acumularam: Timemania, Quina, Lotofácil, Mega-Sena, Dia de Sorte.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Timemania
Concurso 2428
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas15 – 27 – 49 – 51 – 70 – 76 – 80
- Time do CoraçãoBOTAFOGO /SP
- Próximo concurso15/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Quina
Concurso 7091
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas05 – 42 – 53 – 57 – 59
- Próximo concurso14/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3761
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas01 – 03 – 06 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 23 – 24 – 25
- Próximo concurso14/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Mega-Sena
Concurso 3044
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas04 – 15 – 17 – 40 – 55 – 58
- Próximo concurso15/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1271
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas05 – 07 – 12 – 24 – 29 – 30 – 31
- Mês da SorteOutubro
- Próximo concurso14/08/2026
- SituaçãoAcumulou