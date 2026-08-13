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Resultado da Quina, Timemania e outras loterias de ontem

Confira os resultados das loterias de 13 de agosto de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resumo das loterias de 13 de agosto de 2026
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 13 de agosto de 2026

Confira os resultados das loterias de 13 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Timemania, Quina e Lotofácil.

Prêmios acumulados em Timemania, Quina, Lotofácil.

Resultados reunidos5
Prêmios acumulados5
Com ganhadores0

Destaques do dia

  • Acumularam: Timemania, Quina, Lotofácil, Mega-Sena, Dia de Sorte.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Timemania

Concurso 2428

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas15 – 27 – 49 – 51 – 70 – 76 – 80
  • Time do CoraçãoBOTAFOGO /SP
  • Próximo concurso15/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2428

Resultado oficial

Quina

Concurso 7091

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas05 – 42 – 53 – 57 – 59
  • Próximo concurso14/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 7091

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3761

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas01 – 03 – 06 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 23 – 24 – 25
  • Próximo concurso14/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 3761

Resultado oficial

Mega-Sena

Concurso 3044

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas04 – 15 – 17 – 40 – 55 – 58
  • Próximo concurso15/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 3044

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1271

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas05 – 07 – 12 – 24 – 29 – 30 – 31
  • Mês da SorteOutubro
  • Próximo concurso14/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 1271

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.

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