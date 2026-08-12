Colisão ocorreu nas proximidades da conhecida caixa d’água e provocou lentidão no trânsito da região

Colisão ocorreu nas proximidades da conhecida caixa d’água e provocou lentidão no trânsito da região/Foto: reprodução

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde desta quarta-feira (12), no bairro Seis de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A colisão ocorreu nas proximidades da conhecida caixa d’água e provocou lentidão no trânsito da região.

Imagens divulgadas após o acidente mostram motoristas que passavam pelo local ajudando a levantar a motocicleta, que ficou caída na via após a colisão.

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Até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre as circunstâncias que provocaram o acidente e nem feridos.