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Cinco acreanos mortos em acidente trágico na BR-364 são velados juntos

Velório coletivo reúne familiares, amigos e moradores no Ginásio do Calçadão neste sábado

Por Redação ContilNetAtualizado
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Cinco acreanos mortos em acidente trágico na BR-364 são velados juntos
Despedida acontece no interior do Acre/Foto: Lucas Thadeu/G1 Acre

Os corpos dos cinco moradores de Acrelândia que morreram em um grave acidente de trânsito na BR-364, em Rondônia, são velados juntos neste sábado (8), no Ginásio do Calçadão, em Acrelândia. As imagens foram divulgadas pelo G1.

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O velório coletivo reúne familiares, amigos e diversos moradores do município, que foram ao local prestar as últimas homenagens às vítimas.

A tragédia aconteceu no fim da tarde da última quinta-feira (6), nas proximidades do distrito de Vista Alegre, no trecho da BR-364 entre Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC). O carro de passeio em que as cinco vítimas estavam colidiu de frente com uma carreta.

ENTENDA O CASO: Quem são as cinco vítimas que morreram em acidente trágico na BR-364

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a violência da colisão provocou a morte de todos os ocupantes do automóvel ainda no local. A rodovia ficou parcialmente interditada durante a noite para o trabalho da perícia e a retirada dos veículos.

As vítimas foram identificadas como Claudemir Resendes Tomaz, de 40 anos; Vera Claudia Resendes, de 64 anos, mãe de Claudemir; Ocilene Martins de Souza, de 37 anos; Luana Vitória Souza Ferreira, de 9 anos, filha de Ocilene; e Maria Valdirene Santos Ramos, de 51 anos.

Vítimas eram de Acreländia, interior do Acre/Foto: Reprodução

Ocilene e Maria Valdirene eram servidoras do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Acrelândia. A morte das cinco pessoas causou comoção no município, onde todas moravam.

As circunstâncias que provocaram a colisão frontal ainda são investigadas pelas autoridades. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o que teria levado o carro a atingir a carreta.

Após o velório, os corpos deverão ser sepultados em Acrelândia.

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