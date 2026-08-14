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Foi convocado na CNH Social? Saiba o que fazer para não perder o benefício

Apresentação dos documentos dentro do prazo é necessária para continuar no processo

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Acre inclui vítimas de violência em novas vagas da CNH Social 2026
Lista foi publicada no DOE/Foto: Reprodução

A divulgação de novos convocados do CNH Social 2026 abriu uma nova etapa para quase 3 mil candidatos no Acre. Agora, quem encontrou o nome nas listas das modalidades Urbana e Estudantil precisa entregar os documentos exigidos pelo programa até 10 de setembro.

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O procedimento varia conforme o município onde o candidato mora. Na capital, a documentação deve ser apresentada no Detran-AC, localizado na Estrada Dias Martins, nº 894, no Jardim Primavera. O atendimento é realizado das 7h às 14h.

Para quem vive em outros municípios acreanos, a entrega pode ser feita nas unidades do Detran disponíveis no interior. Nas localidades que não contam com atendimento presencial, o candidato pode enviar as informações e documentos para o e-mail detrancnhsocial@gmail.com.

A apresentação dentro do prazo é necessária para continuar no processo. Caso o convocado deixe de cumprir essa etapa até 10 de setembro, poderá ser desclassificado e perder o direito à habilitação gratuita.

LEIA TAMBÉM: Saiu a lista: Detran convoca aprovados na CNH Social no Acre; veja

Nesta chamada, 2.930 pessoas foram contempladas. A maior parte está na modalidade Urbana, com 1.938 convocados, enquanto outras 992 vagas correspondem à modalidade Estudantil.

Em execução no Acre desde 2022, o CNH Social cobre os custos necessários para que os beneficiários selecionados possam obter a carteira de motorista. A estimativa é que mais de 22 mil pessoas sejam alcançadas pela iniciativa no estado até o encerramento de 2026.

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