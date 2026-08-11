Gladson Camelí celebra aniversário do pai com declaração nas redes

Na homenagem, Gladson destacou a importância de Eládio em sua trajetória

Gladson destacou a importância do pai em sua vida e na sua trajetória. /Foto: reprodução

O ex-governador do Acre Gladson Camelí usou as redes sociais nesta terça-feira (11) para homenagear o pai, Eládio Cameli, que completa mais um ano de vida.

Em uma publicação acompanhada de uma mensagem de carinho, Gladson destacou a importância do pai em sua vida e na sua trajetória. Ele chamou Eládio de “alicerce, amigo e maior exemplo” e disse agradecer a Deus pela oportunidade de ser seu filho.

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Na homenagem, o ex-governador desejou ao pai muitas bênçãos, saúde, proteção e anos de vida. Gladson também aproveitou a data para reforçar o carinho que sente por Eládio e encerrou a mensagem com uma declaração de amor.

“Meu pai Eládio Cameli é meu alicerce, amigo e maior exemplo”, escreveu Gladson na publicação.