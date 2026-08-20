Inscrições seguem até 9 de setembro para formação de cadastro de reserva

A classificação provisória está prevista para ser divulgada no dia 14 de setembro. — Foto: Reprodução

Estudantes universitários de 20 cursos superiores terão uma nova oportunidade de ingressar no serviço público por meio de estágio no governo do Acre. O processo seletivo simplificado, aberto pela Secretaria de Estado de Administração (Sead), na edição desta quinta-feira (20) do Diário Oficial do Estado (DOE), recebe inscrições até o dia 9 de setembro e prevê a formação de cadastro de reserva para atuação em órgãos da administração estadual em Rio Branco.

Os cursos contemplados foram Direito, Administração, Serviço Social, Nutrição, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação, Ciências Contábeis, Recursos Humanos, Economia, Enfermagem, Odontologia, História, Psicologia, Fisioterapia, Farmácia, Fonoaudiologia e Biomedicina, além de áreas como Gestão Pública, Gestão em Saúde Coletiva e Gestão Financeira.

Para participar, o estudante precisa estar regularmente matriculado a partir do segundo período e não pode estar cursando o último semestre da graduação. Também é exigida disponibilidade para cumprir jornadas de 20 ou 30 horas semanais (leia o edital na íntegra abaixo).

Diferentemente de processos seletivos tradicionais, a classificação não será feita por meio de prova. Os candidatos serão ordenados de acordo com a média global das notas obtidas no último semestre cursado. Estudantes com média inferior a 5,0 serão eliminados.

As bolsas variam conforme a carga horária. Para jornadas de quatro horas diárias, o valor total previsto é de R$ 954, incluindo auxílio-transporte. Já para seis horas por dia, o estudante poderá receber R$ 1.354 mensais, também com o benefício de transporte.

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O edital reserva ainda 30% das vagas para candidatos pretos e pardos e 10% para pessoas com deficiência.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma da Universidade Patativa do Assaré, responsável pela condução do processo seletivo. Para se inscrever, o candidato deverá apresentar histórico escolar do último semestre, RG, CPF, declaração de matrícula e comprovante de endereço, todos em formato PDF.

A classificação provisória está prevista para ser divulgada no dia 14 de setembro. Os candidatos poderão apresentar recursos no dia seguinte, e o resultado definitivo deve ser publicado em 21 de setembro.

LEIA O EDITAL NA ÍNTEGRA:

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