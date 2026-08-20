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Governo abre seleção de estagiários para estudantes de 20 cursos superiores

Inscrições seguem até 9 de setembro para formação de cadastro de reserva

Por Anne Nascimento, ContilNet
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Governo abre seleção de estagiários para estudantes de 20 cursos superiores
A classificação provisória está prevista para ser divulgada no dia 14 de setembro. — Foto: Reprodução

Estudantes universitários de 20 cursos superiores terão uma nova oportunidade de ingressar no serviço público por meio de estágio no governo do Acre. O processo seletivo simplificado, aberto pela Secretaria de Estado de Administração (Sead), na edição desta quinta-feira (20) do Diário Oficial do Estado (DOE), recebe inscrições até o dia 9 de setembro e prevê a formação de cadastro de reserva para atuação em órgãos da administração estadual em Rio Branco.

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Os cursos contemplados foram  Direito, Administração, Serviço Social, Nutrição, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação, Ciências Contábeis, Recursos Humanos, Economia, Enfermagem, Odontologia, História, Psicologia, Fisioterapia, Farmácia, Fonoaudiologia e Biomedicina, além de áreas como Gestão Pública, Gestão em Saúde Coletiva e Gestão Financeira.

Para participar, o estudante precisa estar regularmente matriculado a partir do segundo período e não pode estar cursando o último semestre da graduação. Também é exigida disponibilidade para cumprir jornadas de 20 ou 30 horas semanais (leia o edital na íntegra abaixo).

Diferentemente de processos seletivos tradicionais, a classificação não será feita por meio de prova. Os candidatos serão ordenados de acordo com a média global das notas obtidas no último semestre cursado. Estudantes com média inferior a 5,0 serão eliminados.

As bolsas variam conforme a carga horária. Para jornadas de quatro horas diárias, o valor total previsto é de R$ 954, incluindo auxílio-transporte. Já para seis horas por dia, o estudante poderá receber R$ 1.354 mensais, também com o benefício de transporte.

LEIA TAMBÉM: Governo abre seleção de estágio para 14 cursos superiores; confira

O edital reserva ainda 30% das vagas para candidatos pretos e pardos e 10% para pessoas com deficiência.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma da Universidade Patativa do Assaré, responsável pela condução do processo seletivo. Para se inscrever, o candidato deverá apresentar histórico escolar do último semestre, RG, CPF, declaração de matrícula e comprovante de endereço, todos em formato PDF.

A classificação provisória está prevista para ser divulgada no dia 14 de setembro. Os candidatos poderão apresentar recursos no dia seguinte, e o resultado definitivo deve ser publicado em 21 de setembro.

LEIA O EDITAL NA ÍNTEGRA:

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