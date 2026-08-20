Metade das vagas será destinada a dependentes de militares e outra metade à comunidade civil

O processo seletivo terá três etapas: inscrição, sorteio público e avaliação escrita. | Foto: Ascom

O Colégio Militar Dom Pedro II, em Rio Branco, abriu processo seletivo para o preenchimento de 120 vagas destinadas ao 6º ano do Ensino Fundamental para o ano letivo de 2027. O edital foi publicado nesta quinta-feira (20) no Diário Oficial do Estado do Acre, na edição nº 14.333, e apresenta as regras, datas e critérios para o ingresso na instituição.

As vagas serão destinadas ao turno vespertino. Do total, 60 serão reservadas para dependentes legais de militares estaduais do Acre e outras 60 para candidatos da comunidade civil. O edital também estabelece a reserva de 5% das vagas para candidatos com deficiência (PCDs), conforme a legislação vigente.

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As inscrições serão realizadas entre os dias 5 e 16 de outubro de 2026. Os interessados poderão se inscrever de forma eletrônica, por meio de formulário que será disponibilizado pela comissão responsável, ou presencialmente, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na sede do Colégio Militar Dom Pedro II, localizada na Rua Nonato Corrêa Lima, no Loteamento Santo Afonso, em Rio Branco.

Para participar da seleção, o estudante deverá ter concluído ou estar regularmente matriculado no 5º ano do Ensino Fundamental durante o ano letivo de 2026, ter completado 10 anos até 31 de março de 2027 e não ter completado 12 anos até 31 de dezembro de 2027. Também será necessário apresentar documentação como identificação oficial com foto, CPF, comprovante de residência e declaração de escolaridade.

O processo seletivo terá três etapas: inscrição, sorteio público e avaliação escrita. O sorteio será utilizado para definir os candidatos que estarão habilitados a realizar a prova. No dia 19 de outubro, serão realizados dois sorteios independentes, sendo um às 10h para dependentes legais de militares estaduais e outro às 11h para candidatos da comunidade civil.

Em cada modalidade, poderão ser sorteados até 120 candidatos, o dobro da quantidade de vagas oferecidas. O resultado preliminar dos sorteios será divulgado em 21 de outubro, enquanto o resultado oficial está previsto para 30 de outubro.

A avaliação escrita será realizada no dia 22 de novembro de 2026, das 8h às 13h, e terá duração de cinco horas. A prova será composta por 16 questões objetivas de Língua Portuguesa, 16 de Matemática e uma Produção Textual, totalizando 42 pontos.

Para ser aprovado, o candidato deverá alcançar, simultaneamente, pelo menos oito acertos em Língua Portuguesa, oito em Matemática e cinco pontos na Produção Textual. A redação deverá ter entre 10 e 15 linhas e será avaliada em critérios como adequação ao tema, organização das ideias, coerência, coesão, domínio da norma padrão da Língua Portuguesa, estrutura e apresentação.

Entre os conteúdos previstos para a avaliação estão interpretação e produção de diferentes gêneros textuais, gramática, pontuação, variação linguística, além de operações matemáticas, frações, números decimais, geometria, estatística, probabilidade, grandezas e medidas.

O edital estabelece ainda que celulares, relógios eletrônicos ou digitais, fones de ouvido, calculadoras, livros, anotações e outros equipamentos eletrônicos não poderão ser utilizados durante a prova. O candidato deverá levar documento oficial de identificação com foto, caneta esferográfica azul ou preta de material transparente e poderá portar uma garrafa de água.

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O gabarito preliminar deverá ser divulgado em 23 de novembro, com prazo para recursos nos dias 24 e 25. O gabarito definitivo está previsto para 27 de novembro. Já o resultado preliminar do processo seletivo será publicado em 7 de dezembro, enquanto o resultado final e a homologação estão previstos para 10 de dezembro.

Os candidatos aprovados dentro do número de vagas deverão realizar a matrícula entre os dias 14 e 18 de dezembro de 2026. As vagas que eventualmente não forem preenchidas poderão ser destinadas aos candidatos do cadastro de reserva, respeitando a ordem de classificação final.

O edital também prevê atendimento especializado para candidatos com deficiência, mediante solicitação durante o período de inscrição e apresentação da documentação exigida. Entre os recursos que poderão ser disponibilizados estão prova ampliada, ledor, escriba, mediador, sala diferenciada e tempo adicional, conforme a necessidade apresentada e analisada pela comissão responsável.

Todas as informações sobre o processo seletivo, incluindo eventuais alterações, convocações, resultados e comunicados, deverão ser acompanhadas pelos candidatos e responsáveis nos canais oficiais do Colégio Militar Dom Pedro II e, quando cabível, no Diário Oficial do Estado do Acre.

Confira:

Processo Seletivo – Colegio Militar