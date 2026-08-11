11/08/2026
ContilNet Notícias Logo
11/08/2026
ContilPop
Promotor e juiz do Acre se casam em cenário paradisíaco do Nordeste
Quem é o cinegrafista demitido da Globo após agressão na Band
Mãe revela pergunta emocionante de filha sobre caso Isabella Nardoni
Carlinhos Maia revela como são os encontros com Lucas Guimarães
Rafa Vitti debocha dos votos de casamento de Gustavo Tubarão
TJ manda Gusttavo Lima indenizar dono de número de música
Goleiro Bruno processa Band e pede indenização de R$ 4 milhões
Zé Felipe explica por que filhas não voltaram para casa após cirurgia
Quem é o “influencer dotadão” preso por suspeita de tráfico
MC Livinho é confirmado no Dança dos Famosos após superar acidente

Ícaro & Gilmar são confirmados como atração de festival em Boca do Acre

Além dos grandes shows, a programação terá espaço para músicos e artistas locais

Por Juan Vinícius, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Ícaro & Gilmar são confirmados como atração de festival em Boca do Acre
Além dos grandes shows, a programação terá espaço para músicos e artistas locais/Foto: reprodução

O 28º Festival de Praia de Boca do Acre terá 16 dias de programação, entre 22 de agosto e 6 de setembro, reunindo shows nacionais, artistas locais e atividades culturais durante a temporada de praia no município.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Entre as atrações confirmadas está a dupla Ícaro & Gilmar, que sobe ao palco no dia 30 de agosto. Os sertanejos integram a lista de nomes nacionais que vão se apresentar durante o evento.

Além dos grandes shows, a programação terá espaço para músicos e artistas locais, que se apresentarão ao longo dos dias de festival.

LEIA TAMBÉM: Latino é atração nacional confirmada no 28º Festival de Praia de Boca do Acre

Outro destaque será o concurso Garoto e Garota Verão 2026, tradicional atração que integra a agenda cultural do evento.

Durante pouco mais de duas semanas, o Festival de Praia deve movimentar a orla de Boca do Acre com atividades voltadas a moradores e visitantes, além de aquecer setores como comércio, alimentação, serviços e entretenimento.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.