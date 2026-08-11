Além dos grandes shows, a programação terá espaço para músicos e artistas locais

Além dos grandes shows, a programação terá espaço para músicos e artistas locais/Foto: reprodução

O 28º Festival de Praia de Boca do Acre terá 16 dias de programação, entre 22 de agosto e 6 de setembro, reunindo shows nacionais, artistas locais e atividades culturais durante a temporada de praia no município.

Entre as atrações confirmadas está a dupla Ícaro & Gilmar, que sobe ao palco no dia 30 de agosto. Os sertanejos integram a lista de nomes nacionais que vão se apresentar durante o evento.

Além dos grandes shows, a programação terá espaço para músicos e artistas locais, que se apresentarão ao longo dos dias de festival.

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Outro destaque será o concurso Garoto e Garota Verão 2026, tradicional atração que integra a agenda cultural do evento.

Durante pouco mais de duas semanas, o Festival de Praia deve movimentar a orla de Boca do Acre com atividades voltadas a moradores e visitantes, além de aquecer setores como comércio, alimentação, serviços e entretenimento.