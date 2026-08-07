Mailza lamenta morte de acrelandenses em grave acidente na BR-364

Mailza prestou solidariedade aos familiares, amigos e à população de Acrelândia

Mailza prestou solidariedade aos familiares, amigos e à população de Acrelândia/Foto: Reprodução

A governadora do Acre, Mailza Assis, lamentou a morte de cinco moradores de Acrelândia vítimas do grave acidente registrado na BR-364, em Rondônia. A manifestação foi publicada nas redes sociais após a colisão ocorrida nesta quinta-feira (6).

Na nota de pesar, Mailza prestou solidariedade aos familiares, amigos e à população de Acrelândia diante da tragédia.

As vítimas citadas pela governadora são Vera Cláudia Resendes, Ocilene Martins de Souza, Luana Vitória Souza Ferreira, Maria Valdirene Santos Ramos e Claudemir Resendes Tomaz.

Entre elas estavam Ocilene, servidora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Acrelândia, e a filha, Luana Vitória, de apenas 9 anos.

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“Neste momento de tanta dor, manifesto minha solidariedade às famílias, aos amigos, aos colegas de trabalho e a toda a comunidade acrelandense”, escreveu.

O acidente aconteceu na BR-364, na última quinta-feira (6), em território rondoniense, e deixou cinco mortos, provocando forte repercussão em Acrelândia.