11/08/2026
ContilNet Notícias Logo
11/08/2026
ContilPop
Promotor e juiz do Acre se casam em cenário paradisíaco do Nordeste
Quem é o cinegrafista demitido da Globo após agressão na Band
Mãe revela pergunta emocionante de filha sobre caso Isabella Nardoni
Carlinhos Maia revela como são os encontros com Lucas Guimarães
Rafa Vitti debocha dos votos de casamento de Gustavo Tubarão
TJ manda Gusttavo Lima indenizar dono de número de música
Goleiro Bruno processa Band e pede indenização de R$ 4 milhões
Zé Felipe explica por que filhas não voltaram para casa após cirurgia
Quem é o “influencer dotadão” preso por suspeita de tráfico
MC Livinho é confirmado no Dança dos Famosos após superar acidente

Madrasta de criança que ingeriu soda cáustica é indiciada pela polícia

O inquérito será enviado para o Poder Judiciário

Por Redação ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Madrasta de criança que ingeriu soda cáustica é indiciada pela polícia
Caso pode ser enquadrado como tentativa de homicídio/Foto: Reprodução

A madrasta e o pai da menina que ingeriu soda cáustica foram indiciados pela Polícia Civil. A mulher deve responder por tentativa de homicídio e maus-tratos e o pai por maus-tratos e abandono de incapaz. As informações são do g1.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O caso ganhou forte repercussão em Rio Branco. A menina ingeriu a substância e ficou internada por mais de 10 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na capital.

LEIA TAMBÉM: Madastra acusada de envenenar enteada com soda cáustica é presa

De acordo com o portal, o inquérito será enviado para o Poder Judiciário.

No dia 14 de julho, a madrasta da menina se apresentou à polícia, acompanhada de um advogado. De acordo com a defesa, a cliente nega o crime. O pai, que também teve prisão preventiva decretada pelos supostos crimes, segue foragido.

A criança

A menina recebeu alta médica do Hospital da Criança de Rio Branco no último domingo (9) e segue em recuperação, tomando medicação em casa.

VEJA MAIS: Madrasta teria forçado criança de 11 anos a ingerir soda cáustica no Acre

A pastora Regiane Maciel, que acompanha o caso desde o início, afirmou nas redes sociais que a criança deve ir embora com a mãe para o Amazonas.

 

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.