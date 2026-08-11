O inquérito será enviado para o Poder Judiciário

Caso pode ser enquadrado como tentativa de homicídio/Foto: Reprodução

A madrasta e o pai da menina que ingeriu soda cáustica foram indiciados pela Polícia Civil. A mulher deve responder por tentativa de homicídio e maus-tratos e o pai por maus-tratos e abandono de incapaz. As informações são do g1.

O caso ganhou forte repercussão em Rio Branco. A menina ingeriu a substância e ficou internada por mais de 10 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na capital.

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De acordo com o portal, o inquérito será enviado para o Poder Judiciário.

No dia 14 de julho, a madrasta da menina se apresentou à polícia, acompanhada de um advogado. De acordo com a defesa, a cliente nega o crime. O pai, que também teve prisão preventiva decretada pelos supostos crimes, segue foragido.

A criança

A menina recebeu alta médica do Hospital da Criança de Rio Branco no último domingo (9) e segue em recuperação, tomando medicação em casa.

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A pastora Regiane Maciel, que acompanha o caso desde o início, afirmou nas redes sociais que a criança deve ir embora com a mãe para o Amazonas.