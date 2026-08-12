Denúncia afirma que refeições fornecidas estariam sendo preparadas em condições inadequadas/Foto: reprodução

Uma denúncia sobre as condições da alimentação fornecida no Presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, levou o Ministério Público do Acre (MPAC) a abrir um procedimento para acompanhar o serviço prestado na unidade. A portaria foi publicada nesta quarta-feira (12) no Diário Eletrônico do órgão.

A apuração teve origem em uma denúncia encaminhada à Ouvidoria-Geral do MPAC. Entre os documentos recebidos está uma carta manuscrita com relatos atribuídos a um detento sobre supostas irregularidades na assistência oferecida dentro do presídio.

A denúncia afirma que refeições fornecidas pela empresa Gram Nutriz estariam sendo preparadas em condições inadequadas. Entre as situações relatadas estão o fornecimento de frango mal cozido e vísceras bovinas moídas, alimentos que, segundo a denúncia, teriam provocado problemas de saúde em internos.

As alegações ainda serão apuradas e não representam uma conclusão do Ministério Público sobre a qualidade das refeições ou eventual responsabilidade da empresa.

Com a abertura do procedimento, o MPAC pretende verificar a execução do contrato responsável pelo fornecimento de alimentação às unidades administradas pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), com atenção especial ao Francisco de Oliveira Conde.

LEIA TAMBÉM: MP apura caso de adolescente indígena agredido por segurança

O Iapen deverá ser chamado a prestar esclarecimentos e apresentar informações sobre o contrato em vigor e a fiscalização do serviço. O Ministério Público também solicitou dados sobre os responsáveis pelo acompanhamento do contrato e eventuais relatórios já produzidos.

Outros procedimentos que tratem da qualidade das refeições ou do contrato de alimentação do sistema prisional também poderão ser reunidos à apuração.