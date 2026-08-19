Presença de Pedroca abre a lista de atrações da edição que será realizada na capital acreana

Presença de Pedroca abre a lista de atrações da edição que será realizada na capital acreana/Foto: reprodução

A primeira atração do Meca Brasil – Etapa Rio Branco já foi anunciada. Conhecida pela participação no Rancho do Maia, Pedroca desembarca no Acre pela primeira vez para participar do evento, marcado para o dia 27 de setembro.

A presença de Pedroca abre a lista de atrações da edição que será realizada na capital acreana. Outros nomes ainda devem ser anunciados pela organização até a data do evento.

Pedroca já havia adiantado que conheceria o Acre em setembro, mas, até então, não tinha revelado o motivo da viagem. A declaração aconteceu durante um encontro com a acreana Amanda Marques e rapidamente despertou a curiosidade dos seguidores, principalmente do público acreano, que passou a aguardar a confirmação oficial de sua vinda ao estado.

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Considerado pela organização como a maior balada automotiva do Norte, o Meca Brasil reunirá diferentes atrações ligadas ao universo dos carros e do som automotivo.

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A etapa de Rio Branco promete reunir competidores, influenciadores e público de diferentes localidades em uma programação que combina música, entretenimento e cultura automotiva.